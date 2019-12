Tres detinguts i dos fugits per agredir sexualment una jove a Barcelona

Tres homes van ser detinguts i dos més van fugir ahir per haver agredit sexualment presumptament un d'ells una dona la matinada de dijous a la plaça de la República del districte de Nou Barris. Segons informen els Mossos d'Esquadra, la víctima va declarar ahir davant la policia catalana que un dels tres detinguts, d'origen marroquí, la va agredir sexualment la matinada de dijous. Els Mossos van obrir una investigació policial per aclarir els fets i per determinar el grau d'implicació i de col·laboració dels altres dos detinguts en la presumpta agressió sexual.

La Guàrdia Urbana va rebre un avís en què alguns testimonis alertaven que una dona estava demanant auxili i, després de personar-se al lloc dels fets, van detenir aquestes tres persones.



Cadena d'agressions

L'agressió es produeix una setmana després de dos altres casos ocorreguts a Manresa, on la policia va detenir quatre persones per tres casos de violació.

Fa dos dies els grups municipals del consistori, les administracions, diverses associacions i col·lectius feministes i representats de mossos i policia local van fer un front comú per combatre les agressions sexuals en aquella ciutat. Una trentena de persones va participar dilluns a la taula per a l'abordatge de les violències sexuals. L'alcalde, Valentí Junyent, com a portaveu de la reunió, va expressar la necessitat de «no estigmatitzar col·lectius, persones o barris de la ciutat» i va fer una crida a tothom per actuar «amb el màxim rigor i responsabilitat davant una agressió sexual».