Puigdemont: «La propera reunió la farem a Catalunya»

«La pròxima reunió del grup parlamentari la farem a Catalunya». Així d'eufòric es va mostrar, ahir, Carles Puigdemont després de conèixer la sentència d'Oriol Junqueras –que obre també la porta a la seva possible immunitat– i ho va celebrar amb la resta de membres de JxCat al Parlament a través d'una videoconferència. «Perpinyà! Perpinyà!», cridaven i aplaudien els diputats independentistes a la pantalla, en clara referència a la localitat on es podria instal·lar Puigdemont si finalment obté la immunitat. Això no obstant, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va donar a entendre que el retorn de Puigdemont a Espanya no queda gens clar davant del risc que el Tribunal Suprem no respecti la immunitat.

Després de felicitar el seu « dream team jurídic», Puigdemont va argumentar que el dictamen del tribunal europeu és una victòria dels ciutadans i la democràcia europea «contra l'intent d'alguns estats de confondre la solidesa del projecte europeu amb la complicitat de les seves posicions partidistes». Segons Puigdemont, s'evidencia que «encara queden jutges a Europa i que la justícia europea és independent, una garantia per als ciutadans europeus».

«Probablement hi ha algú a l'altre costat que no li agradi la sentència i tingui una reacció demofòbica. El nacionalisme espanyol ha estat sempre molt demofòbic», va advertir Puigdemont, que va destacar que si han guanyat és perquè han cregut en Europa. També va mostrar el convenciment que es podrà asseure al Parlament Europeu, i que ho farà perquè han pogut lluitar pels seus drets «des d'un espai independent, cosa que no passa a l'Estat espanyol». La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix immunitat deJunqueras com a eurodiputat no afectarà en principi la situació de l'exvicepresident a la presó, però sí que aplana el camí de Puigdemont cap al Parlament Europeu, ja que també va resultar elegit. La sentència obre interrogants sobre el futur de Junqueras, però també de l'expresident i de l'exconseller Toni Comín, que es podrien veure temporalment afavorits pel dictamen. Amparats per la immunitat com a eurodiputats proclamats, tots dos podrien tornar a Espanya per complir els tràmits exigits al país per accedir a l'acta de parlamentari, encara que aquest pas no estaria exempt de riscos, adverteixen fonts jurídiques. Processats i en rebel·lia pel procés, Puigdemont i Comín van ser elegits eurodiputats estant fugits a Bèlgica i, davant el risc de ser detinguts si tornaven a Espanya a jurar la Constitució per assumir l'acta, no van accedir a l'escó. Com Junqueras, també van recórrer a la justícia europea, de manera que arran de la nova sentència la seva situació podria canviar. JxCat ha demanat l'alliberament de Junqueras, l'anul·lació del judici i la retirada de les euroordres.