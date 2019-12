El president Torra anuncia un recurs al Suprem contra la seva inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que "només" el Parlament el pot inhabilitar i ha anunciat que demanarà als grups parlamentaris que li van donar suport i aquells que s'hi vulguin afegir que "així ho expressin en una votació" a la cambra. "A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques, només ho pot fer el Parlament", ha dit en una declaració institucional des del Palau de la Generalitat després que el TSJC l'hagi condemnat a un any i mig d'inhabilitació per desobediència. Per Torra, "ha de quedar palès on rau la sobirania del poble de Catalunya". El president considera que la seva sentència "ja estava escrita" per una justícia "partidista i completament injusta", i ha anunciat un recurs al Suprem.

El president ha comparegut a la Galeria Gòtica acompanyat del seu executiu i també membres de JxCat i ha començat amb les mateixes paraules amb les que va acabar la seva intervenció al judici: "La meva condemna serà la seva condemna". "Un tribunal format per tres persones, desproveïdes de la més elemental imparcialitat, en un procés ple d'irregularitats, impulsat per una fiscalia convertida en garant dels interessos del govern espanyol pretén canviar un president escollit pels representants de milions de catalans; aquesta és la dimensió de la desproporció amb què l'estat espanyol persegueix, criminalitza, reprimeix i pretén posar i treure presidents i governs a Catalunya", ha argumentat.

Per això, ha assegurat que a ell no l'inhabilitarà "un tribunal amb motivacions polítiques, perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya". Així, ha demanat als grups parlamentaris que li van donar suport, "aquells grups que vulguin oposar-se a la repressió i a la utilització de la justícia per a fer política", que ho expressin en una votació. Fonts de Presidència han explicat que no es tractarà d'una moció de confiança, sinó algun altre tipus d'iniciativa parlamentària. "No es tracta de donar-me suport a mi, a Quim Torra. Si no que cal deixar ben clar que els presidents d'aquest país no els decideixen els tribunals en procediments irregulars, polititzats i amb sentències ja redactades abans del judici. Ha de quedar palès on rau la sobirania del poble de Catalunya perquè aquesta d'avui és una porta oberta a la desmesura, a l'autoritarisme i contra la llibertat d'expressió. Cal que el Parlament, el nostre Parlament, es reafirmi en la seva dignitat democràtica", ha reblat.

"L'exercici democràtic i en plenitud de la llibertat d'expressió no pertany a cap president de la Generalitat. Pertany a tot un poble. I és per això que exercir el càrrec, amb la dignitat amb què l'entenc, obliga a no cedir ni sacrificar cap dels drets socials, civils i polítics de la ciutadania", ha considerat.

Per al president, la sentència del TSJC és "una demostració més de l'absència de concordança entre la legitimitat democràtica catalana i la legislació espanyola i, especialment, de l'ús que en fa l'estat". "Aquest xoc de legitimitat democràtica ens exigeix no retrocedir mai en la defensa de drets conquerits per generacions de catalans que han lluitat molt per aconseguir-los", ha afegit.

"La repressió no s'ha aturat. No la va aturar un govern del Partit Socialista ni un president investit amb els vots dels partits independentistes en una moció de censura. No van servir de res els xecs en blanc ni els pagaments per avançat", ha opinat.

Segons ell, la sentència era "previsible" i "ja estava escrita" abans del judici. "La derrota soferta per la fiscalia i l'acusació popular en el judici oral no ha servit de res. Som davant de tribunals polítics que jutgen amb motivacions polítiques. És a dir, que no hi ha justícia quan es tracta de jutjar independentistes", ha afegit. "Avui s'ha anunciat una sentència eminentment política amb l'únic objectiu d'inhabilitar-me i, d'aquesta manera, intervenir en la situació política de Catalunya. Aquesta justícia no és cega ni imparcial, sinó partidista i completament injusta", ha reblat.



Confiança en la justícia europea



Torra també ha anunciat que presentarà un recurs davant del Tribunal Suprem contra la sentència, recurs que s'ha d'anunciar abans de cinc dies hàbils i després es pot presentar al cap de 20 dies hàbils. En el recurs, ha dit Torra, es tornarà a sol·licitar que el tribunal presenti diverses qüestions prejudicials, basades sobretot en la composició del tribunal, davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), qüestions que el TSJC va rebutjar 'in voce' en el mateix judici i que no ha recollit en la sentència. El Suprem, teòricament, hauria de plantejar aquestes qüestions a Europa i esperar a la resolució abans de resoldre el recurs de Torra.

Per a Torra, cal que Europa fixi una posició abans que no es produeixi un "dany irreparable que afectaria el dret de defensa de milions de ciutadans europeus". No obstant, ja ha anunciat també que tot i que la possible sentència del Suprem li sigui desfavorable, i per tant ja sigui una condemna ferma que l'inhabilitaria instantàniament, recorrerien fins als tribunals europeus passant prèviament pel Tribunal Constitucional.

"La meva confiança en la justícia espanyola és nul·la després d'haver contemplat el judici polític celebrat al Tribunal Suprem", ha dit, i ha afegit que tampoc li mereix cap confiança "després de veure l'ús de criteris polítics de les euroordres". "Cal que anem a cercar la justícia fora quan se'ns nega aquí", ha reafirmat. "Mentre Europa és un exemple de justícia, Espanya continua en el camí de la repressió".

De fet, Torra ha fet referència també a la sentència del TJUE sobre Oriol Junqueras i la seva immunitat com a europarlamentari, cosa que també afecta a Carles Puigdemont i Toni Comín. El president ha exigit la nul·litat del judici al Suprem, la llibertat immediata de tots els polítics presos, el retorn lliure dels exiliats i l'arxivament de les causes "polítiques" contra els independentistes. "Cal que l'estat espanyol reconegui els seus errors i les vulneracions de drets que ha comès tot aquest temps, que reverteixi urgentment la situació actual a favor d'una solució democràtica amb l'exercici del dret d'autodeterminació", ha demanat.