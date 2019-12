ERC vol la nul·litat de la sentència del Suprem i l'«alliberament immediat» de Junqueras

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dijous l'"alliberament immediat" i la nul·litat de la sentència de l'1-O dictada pel Tribunal Suprem (TS) després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el cas d'Oriol Junqueras. En roda de premsa al Parlament, Aragonès ha explicat que el TJUE ha estat "clar" i ha apuntat que Junqueras tenia immunitat des de mateix dia de la publicació dels resultats del 28-A i que s'han vulnerat tant els drets del líder d'ERC com els dels electors. Ha afegit que els procediments que ha seguit el Suprem per denegar que formalitzés la pressa de possessió de l'escó al Parlament Europeu són "nuls" i ha desitjat que el cas de Junqueras permeti a Carles Puigdemont i Toni Comín ser considerats eurodiputats.



ERC insta l'Estat a complir la sentència del TJUE

A l'inici de la intervenció, Aragonès ha qualificat la resolució del TJUE de "victòria històrica" d'Oriol Junqueras, els seus electors i el conjunt de la ciutadania europea per generar-se una nova doctrina. Així, ha celebrat que a partir d'ara cap "mala pràctica" d'un estat no podrà evitar que la ciutadania s'expressi a les urnes del Parlament Europeu. Ha retret que el Suprem hauria d'haver demanat un suplicatori. Amb tot, el republicà ha dit que espera que l'Estat compleixi la sentència del TJUE.

Les negociacions amb el PSOE continuen

De les negociacions amb el PSOE, Aragonès ha negat que en quedin afectades i ha recordat que ERC les planteja com la fórmula per resoldre el conflicte polític i no tant com per fer possible la investidura. Ha recordat que els republicans volen que es reverteixi el "camí repressiu" i "penal" i s'aposti per la via política. S'ha mostrat confiat que els poders de l'Estat compliran les sentències. "Seria molt estrany que el govern espanyol es convertís en un govern desobedient al TJUE", ha dit.

De la condemna del TSJC a Torra, Aragonès ha mostrat el suport al president de la Generalitat i ha dit que la sentència és "injusta".