El TC torna a anul·lar les resolucions independentistes del Parlament

El ple del Tribunal Constitucional va anul·lar diversos punts de tres resolucions aprovades pel Parlament català que incidien en el dret d'autodeterminació i la reprovació del Rei i va tornar a advertir la Mesa de la Cambra i al Govern de conseqüències penals si incompleix les seves ordres.

Les tres actuacions aprovades ahir per unanimitat estimen les impugnacions presentades pel Govern a altres tantes resolucions aprovades pel Parlament, dos el 25 de juliol i una, el 26 de setembre.

Aquesta última reclamava la «legitimitat de la desobediència civil i institucional» per defensar «drets civils, polítics i socials» i una resposta institucional a la sentència del procés que passi pel «exercici del dret a l'autodeterminació».



Notificació personal

El Constitucional anul·la diversos punts d'aquesta iniciativa i assenyala que la interlocutòria, que es coneixerà en uns dies, es notificarà personalment al president de Parlament, Roger Torrent, a la resta de la Mesa, al secretari de la Cambra, a el president de la Generalitat, Joaquim Torra, i a tot el Govern, amb la «advertència d'abstenir» de donar passos per complir els apartats anul·lats.

Els magistrats els recorden també el seu deure «d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directament o indirectament» contravingui l'acte, «d'advertir de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer en cas d'incompliment del que ordenat per aquest Tribunal».

Les advertències en els altres dos actuacions aprovats al llarg d'ahir se circumscriuen a la Mesa de Parlament.

En un dels casos s'anul·len diversos preceptes de la resolució aprovada pel ple de la cambra el 25 de juliol en què es va incloure una nova reprovació de Felip VI, en un text en el qual va propugnar l'abolició de la institució monàrquica.

El Parlament va aprovar aquesta iniciativa vuit dies després que el Constitucional anul·lés una altra reprovació de monarca.

El tercer acte anul·la punts d'una altra resolució aprovada aquest dia en què el Parlament ratificava la seva defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació.



La «voluntat dels catalans»

Per la seva banda, Roger Torrent, va advertir ahir que el «conflicte polític entre Catalunya i l'Estat no es resoldrà amb l'anul·lació de les resolucions parlamentàries», i ho va fer a través d'una anotació al seu compte de Twitter recollida per Europa Press.

«Els tribunals no faran desaparèixer la voluntat dels catalans i les catalanes de decidir lliurement el seu futur. Menys censura i més 'Sit and Talk'» (seieu i parleu), va dir Torrent després de rebre l'avís del Constitucional.



Iniciatives del procés

El Govern espanyol va recórrer aquests acords de Parlament a l'entendre que eren contraris a resolucions del Tribunal Constitucional, com la del 2 de desembre de 2015 a la qual es va declarar inconstitucional la resolució del 9 de novembre de 2015 «sobre l'inici del procés polític (cap a la independència) a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals de 27 de setembre de 2015».