Renfe cancel·la 271 trens per la vaga convocada per a demà

Renfe ha cancel·lat per a demà 271 trens, 39 d'ells d'AVE i Llarga Distància a causa de la jornada de vaga convocada pel sindicat minoritari CGT i que coincideix amb l'operació sortida del cap de setmana de Nadal. Així s'estableix en el decret de serveis mínims dictats pel Ministeri de Foment, que xifra en un total de 28.231 viatgers que es veuran afectats per aquestes can-cel·lacions i hauran de buscar altres mitjans de transport alternatius. Els serveis mínims però garantiran el 90% dels trens AVE i Llarga Distància habituals, i el 63% dels trens de Mitjana Distància i Regionals. Aquesta mobilització és la segona que convoca la CGT. La primera va ser el 5 de desembre coincidint amb el pont de la Constució. El sindicat denuncia les «privatitzacions» que considera que s'estan realitzant a la companyia i la falta de personal per suplir la «jubilació i les baixes».