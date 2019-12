El Govern obligarà les distribuïdores a pagar el deute acumulat en pobresa energètica

Reunió entre Govern i entitats per abordar la pobresa energètica.

Reunió entre Govern i entitats per abordar la pobresa energètica. gencat

La Generalitat, juntament amb les administracions locals, la Taula del Tercer Sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica van acordar ahir proposar a les empreses elèctriques que l'Administració es farà càrrec del 40% del cost de les factures d'aquelles famílies en situació de pobresa energètica. Això significa que les grans energètiques hauran de pagar el 60%.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, es van reunir ahir amb representants de les administracions locals i supramunicipals i del tercer sector per presentar la proposta de conveni que la Generalitat de Catalunya plantejarà a les empreses subministradores per atendre les famílies en situació de pobresa energètica. Després d'aquesta reunió s'exigirà a Endesa i a les empreses subministradores a assumir també el deute acumulat de manera íntegre.

La reunió d'ahir va arribar arran de la polèmica que van generar les cartes que va enviar Endesa a 400 ajuntaments catalans reclamant-los el pagament de la meitat del deute dels ciutadans que no havien pogut afrontar els rebuts. A les cartes avisaven que si no pagaven tallarien la llum als abonats, cosa que tenien prohibida des del 2015. Les subministradores encara no han reaccionat a la proposta que es va fer ahir.



Mesos de reunions

El text acordat, que arriba després de quatre mesos de reunions i que encara ha de plantejar-se a les empreses, inclou la creació del Fons d'Atenció Solidària, que es farà servir per transferir recursos econòmics als ens locals i que es nodrirà en un 60% de les aportacions de les subministradores de llum i gas.

L'altre 40% provindrà de les administracions públiques, unes condicions que, segons El Homrani, varien poc respecte a les proposades el 2017, quan el govern de la Generalitat va plantejar a les companyies assumir el cost a parts iguals i van negar-s'hi.