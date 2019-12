Tres jutges del TC se'n desmarquen i defensen els drets polítics de Junqueras

Tres magistrats del Tribunal Costitucional (TC) sostenen en un vot particular que el manteniment de la presó preventiva de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va ser «desproporcionat» i va anul·lar els drets polítics, i consideren que s'havien d'haver estudiat altres mesures de control menys lesives. Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer i Fernando Valdés, de la branca progressista, van discrepar fa setmanes amb els seus nou companys en el tribunal de garanties, que va refusar amparar el líder d'ERC en un ple en què es va trencar la unanimitat del TC.

Ahir es va conèixer el vot particular que discrepava de la majoria, en el que indiquen que el manteniment de la presó preventiva de Junqueras, acordat pel jutge Pablo Llarena a finals de 2017 i ratificat després per una sala del Tribunal Suprem, va violar els seus drets de representació política quan optava com a candidat per a les eleccions autonòmiques. Creuen que «es va maximitzar el control sobre els riscos de reiteració delictiva amb un control absolut mitjançant la privació de llibertat».



«Cap vulneració»

El seu criteri no és compartit per la majoria del ple i per això la sentència final denega l'ampara al líder independentista en no apreciar vulneració del seu dret a la participació i representació política. Considera que l'actuació del Tribunal Suprem amb Junqueras va ser proporcionada i estima que el risc de reiteració delictiva es fonamenta en «dades objectivables» i no en la ideologia i els principis de l'exvicepresident de la Generalitat. Afegeix que les accions delictives investigades estaven estretament vinculades a les responsabilitats públiques que havia exercit i no s'havia acreditat la seva voluntat d'abandonar aquesta conducta, de manera que el TC considera que la decisió no pot ser titllada «d'arbitrària o irraonable».

La sentència, que desestima les reclamacions de Junqueras contra la presó provisional, va ser avançada el passat 28 de novembre i recolza la interlocutòria del desembre de 2017 amb la qual l'instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Larena, va mantenir Junqueras en presó provisional, així com la resolució que al gener ho va confirmar.

La sentència compta amb un vot particular concordant del magistrat Santiago Martínez-Vares García, que tot i que està d'acord amb el fons de l'assumpte amb el ple del Tribunal Constitucional, planteja que la sentència hauria d'haver aprofuntit en rebatre la interpretació de Junqueras en el recurs de la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) i, en particular, a la interlocutòria del 20 de novembre de 2018 sobre la vulneració dels drets polítics.