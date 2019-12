L'oposició exigeix al Govern de Torra avenços en igualtat

El Parlament va celebrar ahir el ple monogràfic sobre els drets de les dones. L'oposició en bloc va exigir al Govern que «passi de les paraules als fets» pel que fa a les polítiques d'igualtat i que apliqui mesures concretes per avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones i en la lluita contra la violència masclista. En el torn de rèplica, la líder de Ciutadans, Lorena Roldán, va remarcar la necessitat d'impulsar mesures específiques i passar de la «protesta a la proposta». La socialista Eva Granados va acusar el Govern de no complir les iniciatives parlamentàries que s'aproven i va advertir que «el ple no es tracta només que els grups acordin resolucions, sinó que el Govern compleixi» i va reclamar que «Catalunya necessita un pacte contra la violència masclista i no hi ha cap excusa per no tenir-lo». Per part dels comuns, Susanna Segovia va demanar a l'executiu de Torra que els pressupostos de la Generalitat «tinguin en compte la perspectiva feminista». La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va demanar «una aposta política per combatre la violència masclista». Pel PP, Esperanza Garcia va alertar de la «innexistència de pressupostos».

Per la seva banda, els grups del Govern coincideixen que «cal salvaguardar els drets de les dones davant el discurs d'odi antifeminista de la ultradreta».



Redefinir el consentiment sexual

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que el Govern impulsarà una reforma de la llei 5/2008 sobre el dret de les dones a erradicar la violència masclista per incloure-hi la violència institucional i la digital per tal «d'actualitzar-la» i «adaptar-la» a les necessitats de les persones. En la seva intervenció va anunciar també una reforma per definir el consentiment sexual. Torra va incidir en el fet que el Govern té «el deure i l'obligació» de «legislar millor, donar millors serveis i canviar la perspectiva». En aquest sentit, va assenyalar que queda «un llarg camí» per recórrer.