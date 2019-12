Interior envia 400 antiavalots a Barcelona pel Barça-Reial Madrid

El ministeri de l'Interior ha enviat a uns 400 agents antiavalots de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Barcelona per reforçar la seguretat en diferents punts de la ciutat amb vista a possibles incidents "abans, durant i després" del partit de futbol que juguen el dimecres 18 de desembre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, segons ha pogut saber 'el Periódico'. Els 400 policies i guàrdies civils no participaran del dispositiu específic de seguretat del clàssic, que correspon als Mossos d'Esquadra. La policia catalana no ha demanat aquest cop la col·laboració d'altres forces de seguretat de l'Estat.

La meitat d'aquests agents de reforç, uns dos-cents, són policies nacionals integrants de quatre grups de UIPs (Unitats d'Intervenció Policial) que han sortit aquest dilluns cap a Catalunya. La seva missió serà, segons van confirmar fonts oficials, reforçar la seguretat en diferents punts de Barcelona en previsió de "possibles aldarulls" vinculats a les mobilitzacions del partit de futbol.



Port i aeroport



L'altra meitat, uns 200 antiavalots, són guàrdies civils pertanyents a les unitats UBAS dels Grups Rurals de Seguretat. La seva missió serà reforçar la protecció de "infraestructures crítiques", com el port i l'aeroport de Barcelona, ??en previsió que la tensió i les mobilitzacions anunciades per Tsunami Democràtic puguin traslladar-se a aquests escenaris. L'aeroport del Prat ja va ser objecte d'una mobilització massiva, la primera de Tsunami, després de difondre a l'octubre la sentència de Tribunal Suprem contra els líders polítics i socials de l'procès.

Tsunami Democràtic ha anunciat una mobilització prèvia a el partit en quatre punts propers a al Camp Nou a partir de les quatre de la tarda de dimecres. Posteriorment, els Mossos esperen que protagonitzin alguna acció "cridanera" dins de l'estadi, però confien que el partit de futbol pugui jugar-se. El Barça-Madrid ja va ser ajornat en una ocasió, s'hauria d'haver jugat el passat mes d'octubre.

Els 400 antiavalots enviats aquesta setmana a Catalunya formaran part també de el dispositiu de seguretat corresponent a l'continuar l'alerta antiterrorista nivell 4. En qualsevol cas, la xifra d'agents desplegats ara no arriba ni la meitat dels que van ser enviats a sufocar les protestes després de la sentència.