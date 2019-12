La Marató recapta 9.404.256 euros per impulsar la recerca sobre les malalties minoritàries

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio va recaptar 9.404.256 euros per impulsar la recerca sobre les malalties minoritàries. Aquesta és la xifra que mostrava el marcador a la 1.50 hores de la matinada després de gairebé 18 hores de programa. La xifra és provisional fins al tancament definitiu del període de recepció de donacions d'aquesta edició, el 31 de març del 2020. La 28a edició de la Marató va ser "itinerant": Quim Masferrer va participar en les diverses de les més de 3.600 activitats solidàries que es van organitzar en 729 municipis. Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní van liderar els platós televisius instal·lats a Tàrrega, Olot i Reus, respectivament. Més de 3.400 voluntaris van atendre les trucades.

Enguany els estudis de TV3 van ser substituïts per deu localitzacions diferents, exteriors i interiors, que van acollir les més de 16 hores de programació: un autocar que ha estat tot el dia en moviment pel país, el camp de futbol de la Unió Esportiva Olot, el pavelló municipal d'esports d'Olot, el Teatre Ateneu de Tàrrega, el Teatre Fortuny de Reus, el Teatre Casino l'Aliança del Poblenou i les quatre seus telefòniques des de les quals els voluntaris han atès les milers de trucades de La Marató. L'emissió va ser simultàniament des de deu localitzacions diferents i, per primer cop, en alta definició.

El programa va estar molt vinculat a la música amb actuacions a les seus de Tàrrega, Reus i Barcelona. La Marató va comptar amb cançons de Cesk Freixas, Pasión Vega, Miki Núñez, La Folie i Jordi Ninus, Noa, Doctor Prats, Buhos, Els Catarres, Elena Gadel, Victòria Riba amb Mariona Castillo i el Cor Jove de l'Orfeó Català, Amaral i Roger Mas, Balkan Paradise Orchestra, Álex Ubago, Les Montses, Gabriela Richardson i Miquel Fernández i The Excitements.

Equips de futbol catalans de Primera i Segona Divisió també li van donar visibilitat en diversos partits: la setmana passada el Barça i el Girona, dissabte en el derbi femení entre l'Espanyol de Barcelona i el Barça, i diumenge mateix l'Espanyol de Barcelona, que va rebre el Betis. Els tres equips van lluïr el logotip de La Marató en aquests partits, els jugadors es van fer una foto amb persones afectades per malalties minoritàries, que van veure el partit. A més, cada club va regalar una samarreta firmada pels jugadors i van fer una aportació al marcador de La Marató.

Els donatius per a La Marató 2019 es podran fer fins al 31 de març del 2020 per tots els canals que es mostren a www.tv3.cat/marato/donatius. Per conèixer com progressa la investigació impulsada per anteriors edicions de La Marató, la Fundació organitzar un cicle de visites guiades als centres de recerca. Entre març i juny del 2020, centenars de ciutadans podran conèixer els fruits de la seva solidaritat en més de 40 visites en 14 institucions capdavanteres en recerca biomèdica.