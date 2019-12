El PSC manté que Catalunya és una nació i afegeix que Espanya és "una nació de nacions"

La comissió Unitat en la diversitat i bon govern del 14è Congrés del PSC ha acordat aquest dissabte en la ponència marc que ha de dibuixar el full de ruta socialista en els propers tres anys mantenir que Catalunya és una nació i afegir que Espanya és "una nació de nacions", han explicat fonts socialistes.

La direcció del PSC havia platejat en el document original reconèixer Catalunya com una nació --cosa que sempre ha defensat el partit-- i a Espanya com un Estat plurinacional, i defensava la necessitat de reformar la Constitució com "el camí per recompondre consensos trencats".

Després del debat d'aquest dissabte, en el qual s'han abordat les esmenes presentades per les agrupacions del partit, el text continua igual, és a dir es manté que Catalunya és una nació, però s'afegeix que Espanya és una "nació de nacions i un Estat plurinacional" (en el document inicial ja apareixia 'Estat plurinacional' però no 'nació de nacions').

Les mateixes fonts concreten que aquest punt no ha rebut vots en contra, i que, en resum, la ponència en tots els punts --també el que aborda la immersió lingüística-- s'ha mantingut amb el mateix contingut que el text original, però que "s'han afegit coses".

Consideren que aquests debats han suposat l'oportunitat d'explicar als 1.069 delegats el document i, una vegada explicat, ha rebut les aportacions de la militància i ha tingut "bon acolliment".