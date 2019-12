El marcador de la Marató segueix pujant i ja suma més d'un milió

El marcador de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio segueix pujant i a les 14.30 hores d'aquest diumenge ja suma 1,1 milions d'euros (1.106.423 euros, concretament) per lluitar contra les malalties minoritàries. La 28a edició de la gala solidària es mostra més itinerant que mai amb platós televisius simultanis a Tàrrega, Olot, Reus i Barcelona i un de mòbil –un autocar- que recorrerà Catalunya encapçalat per Quim Masferrer. Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní l'esperaran a les diferents seus. La Marató 2019 ha generat com és habitual activitats a gairebé totes les poblacions catalanes. N'hi ha previstes més de 3.600 –des de xocolatades solidàries fins a partits de futbol- repartides en 729 municipis. El telèfon per fer donacions és el 900 21 50 50 i més de 3.400 voluntaris –alguns d'ells famosos- atendran les trucades dels espectadors.