La Guàrdia Urbana investiga la mort d'una àvia atropellada per un patinet elèctric a Barcelona. La víctima, de 82 anys, va ser envestida pel vehicle el 22 de novembre a l'encreuament dels carrers del Carme i de Joaquim Costa –al barri del Raval- i va morir tres dies després a l'hospital, segons ha avançat el diari 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts de l'Ajuntament de Barcelona. El rotatiu assenyala que l'anciana, Josefa Montoya, va rebre l'impacte frontal del patinet elèctric, va caure cap enrere i va quedar-se a terra conscient però confusa fins que va arribar l'ambulància. D'allí va ser traslladada a l'Hospital del Mar, on va entrar en coma al cap de pocs minuts d'ingressar al centre, va ser operada d'urgència i va morir tres dies després, el 25 de novembre, segons explica Maria Montoya, germana de la víctima.

Per la seva banda, fonts del consistori de la capital catalana tenen constància de l'atropellament d'una vianant per un patinet elèctric el 22 de novembre al matí al carrer del Carme. El personal sanitari que es va apropar al lloc per auxiliar la persona afectada només la va assistir per un "atac d'ansietat" i no va estimar que tingués lesions de gravetat, segons les mateixes fonts, que han precisat però que uns dies després es va saber que la dona havia acabat morint el 25 de novembre. Per tot plegat, la unitat d'investigació i prevenció d'accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana ha iniciat una inspecció juntament amb l'hospital per saber si la mort de l'àvia pot estar directament relacionada amb l'atropellament.

"Només sabem que el patinet era d'una empresa, que estava llogat. Estem esperant que ens donin l'acta de defunció i l'informe de l'accident per posar una denúncia", ha avançat la germana de la víctima al diari del Grupo Zeta. "Però no sabem res més, ni tan sols qui en va tenir la culpa: si ella o qui anava al patinet", ha conclòs Maria Montoya, de 78 anys.