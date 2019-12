Trànsit coordina una campanya preventiva de control d'alcohol i drogues fins al 22 de desembre

Les policies de trànsit prioritzen, fins al 22 de desembre, una campanya intensiva per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues a les carreteres i municipis de Catalunya. És l'última de les disset campanyes de control i vigilància previstes enguany.



Els objectius d'aquesta acció policial són:

Reduir els morts i els ferits greus de trànsit

Garantir la seguretat en la mobilitat de tots els usuaris

Prevenir els sinistres causats pel consum d'alcohol o drogues dels conductors

Conscienciar els conductors sobre les tràgiques conseqüències que pot tenir el consum d'aquestes substàncies

Augmentar la percepció de vigilància sobre aquestes infraccions i retirar de la circulació el major nombre de conductors amb drogoalcoholèmies positives



El 2018, el 48,6% dels conductors morts en accident de trànsit havia consumit algun tipus de substància, alcohol, drogues i/o psicofàrmacs. Tenint en compte això i, en uns dies en què se celebren àpats d'empresa coincidint amb les imminents festes nadalenques, el Servei Català de Trànsit insisteix que el consum d'alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles i recorda la importància de la figura del conductor alternatiu, pel qual condueix el membre del grup que no ha begut.

A les darreres campanyes preventives d'alcohol i drogues, realitzades als passats mesos de febrer i juny de 2019 coincidint amb Carnestoltes i Sant Joan, es van detectar un total de 1.480 positius per alcoholèmia -dels quals 242 van ser penals i 1.238 administratius. Quant a les proves d'estupefaents, a les campanyes anteriors es van detectar 576 positius.



0,0%, l'única taxa segura

El Servei Català de Trànsit recorda que l'única taxa d'alcohol segura és 0,0% i que el consum d'aquesta substància pot incrementar el risc de patir un accident de trànsit. Sobretot tenint en compte els principals efectes de l'alcohol, com ara el fet de tenir reaccions i moviments més lents; problemes de percepció, atenció, control i coordinació, que fan que sigui més difícil concentrar-se i que no hi vegis d'una manera nítida i clara; i també un increment de la somnolència.

D'altra banda, el consum d'estupefaents també altera les condicions físiques i psíquiques comportant un risc greu per a la seguretat dels usuaris. Hi ha diferents efectes de les drogues en la conducció depenent del tipus que es consumeix. Per exemple, la marihuana o cànnabis pot retardar el temps de reacció, deteriorar les facultats per valorar el temps i la distància i disminuir la coordinació motora; els conductors que han consumit cocaïna o la metamfetamina poden ser agressius i imprudents; certs tipus de sedants, els anomenats benzodiazepines, poden provocar marejos i son; etc.

Per acabar, el Servei Català de Trànsit subratlla que convé recordar que circular amb una taxa d'alcohol superior a la permesa comporta unes sancions administratives i també poden ser penals. Tampoc es pot circular amb un vehicle amb presència de drogues a l'organisme. A més, la negativa a sotmetre's a les proves policials de consum d'alcohol o drogues es considera delicte.