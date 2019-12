Catàstrofe al riu Besòs

L'incendi que va cremar abans-d'ahir una fàbrica de Montornès del Vallès (Barcelona) ha degenerat en un «desastre ecològic» –la definició és de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau– al riu Besòs que ha tingut un efecte devastador en la fauna i que ha provocat una mortaldat de peixos.

«La primera impressió és que l'impacte sobre els peixos del riu és molt alt, no sabem si total», exposava el director de l'Àrea de Gestió de l'ACA, Diego Moxó, en declaracions a TV3. Davant la gravetat de la situació, aquesta agència de la Generalitat ha activat mesures d'emergència per restituir la qualitat mediambiental a la conca fluvial. L'incendi a la planta de reciclatge de disolvents Dictesa va fer aflorar que l'empresa, que va superar «satisfactòriament» les inspeccions dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017 fetes en el marc del Pla i Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya; això no obstant, el Departament de Territori va reconèixer que ha estat sancionada en dues ocasions amb multes per valor de 48.000 i 10.000 euros per diversos incompliments de la normativa.

La Fiscalia de Barcelona ha obert diligències per la contaminació ambiental generada pel foc –que va obligar a evaquar les persones que es trobaven a menys de 500 metres.



Retirada de peixos

Segons l'ACA, que ahir va començar a retirar els peixos morts i que analitza la qualitat de l'aigua en diversos punts del riu, una part de l'aigua utilitzada per extingir les flames «va arribar directament al Besòs» i això va provocar «un alt impacte en la fauna del riu». En aquest context, la tinenta d'alcalde d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consorci del Besòs Tordera, Janet Sanz, avançava una trobada entre els ajuntaments de l'Àrea Metropolitana afectats per «definir actuacions» que «seran molt contundents, perquè un desastre ecològic d'aquesta magnitud no pot quedar sense resposta».

Per la seva banda, l'ACA es manté en contacte, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), amb municipis i operadors dels serveis del cicle de l'aigua perquè prenguin mesures preventives si és necessari. El subministrament d'aigua potable està garantit, atès que la majoria de poblacions estan connectades a Aigües Ter Llobregat i no hi ha captacions superficials en aquest tram del riu.



Així les coses, i mentre el conseller de Territori, Damià Calvet, assegurava que el Govern «arribarà fins on calgui per dirimir responsabilitats ambientals» i manifestava que és «urgent» recuperar el corredor verd del «desastre ecològic», els ajuntaments demanaven responsabilitats: «La naturalesa necessita accions, no lamentacions», manifestava Ada Colau al Twitter. Per la seva banda, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, que va ordenar retirar els peixos morts acumulats al llit del riu per evitar que la contaminació s'estengués, desitjava que que «trenta anys de recuperació del riu no s'hagin perdut en dues hores, quin dolor i quanta frustració!», exclamava a les xarxes



El Parc Fluvial, tancat

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, va decidir al matí tancar el Parc Fluvial del Besòs per facilitar la feina a l'equip científic de la Universitat de Barcelona (UB) que treballava en tasques de monitoratge i control de l'afectació. «L'incendi a la fàbrica Montornès ha estat gravíssim per al Parc Fluvial Besòs. Les conseqüències poden ser devastadores.

Demanem que s'investiguin i es determinin les causes per saber l'abast real d'aquesta catàstrofe ecològica i exigim responsabilitats», va resumir Parlón en un tuit. En un comunicat, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs expressava preocupació pels efectes que el vessament generat per l'incendi acabi provocant en el riu, «en la desembocadura i en les platges».



Expedient obert

Finalment, el Consorci Besòs Tordera i l'ACA van obrir expedient contra l'empresa de dissolvents pels danys ocasionats a l'estació depuradora d'aigües residuals (Edar) de Montornès. Ahir al matí els operaris de l'Edar van poder tornar a la planta i van comprovar que l'alta càrrega contaminant de les aigües havia provocat una alteració en el funcionament del procés de depuració biològica de l'estació. El Consorci i l'ACA confien poden determinar els danys al llarg dels propers dies, que es preveu que es puguin determinar en els pròxims dies, s'indica en el comunicat.

D'altra banda, en coordinació amb els ajuntaments, el Consorci ha pogut rescatar peixos a la zona afectada, que es mantenen en tancs airejats i seran alliberats riu amunt.