Torra reclama que s'aprovin els pressupostos en rebre crítiques per la manca d'inversió social

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reclamar ahir al Parlament que s'aprovin els comptes després que l'oposició el critiqués per la manca d'inversió en matèria social. Ciutadans, PSC i comuns van retreure al cap de l'executiu l'escassa activitat legislativa del seu Govern, que té pendent l'aprovació de diversos reglaments i altres iniciatives. Per la seva banda, el president del PPC, Alejandro Fernández, va fer broma convidant Torra a sopar amb la seva família la nit de Nadal per comprovar que els contraris a la independència no són tan «rarots». El president català, en la rèplica, li va suggerir que «inteni fer aquest sopar de Nadal amb presos polítics i exiliats».

El ple també va rebutjar sengles proposicions de llei presentades per Cs i el PPC per modificar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i, entre altres mesures, acabar amb el model d'immersió lingüística en català que hi ha actualment. JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i la CUP van impedir la proposta de Cs i PP. La Cambra també va aprovar una proposta de resolució conjunta impulsada per JxCat, ERC i la CUP que reclama «l'alliberament immediat» i l'arxivament de la causa dels CDRs detinguts el passat 23 de setembre durant l'operació Judes. El text de la proposta de resolució emplaça la cambra a exigir el trasllat dels presos en centres penitenciaris catalans, acabar amb el règim d'aïllament d'alguns d'ells i saber de quins fets són acusats.



Concentració de Mossos

Un centenar de mossos d'esquadra es van concentrar ahir a les portes del Parlament per reivindicar «un tracte just» per al cos. En aquest sentit, els manifestants van demanar l'equiparació amb Bombers i Agents Rurals.