Alerta química pel foc en una nau a Montornès

l'incendi que ahir al matí

va començar a cremar en una nau

de l'empresa Derpin, dedicada al reciclatge de dissolvents i residus industrials a Montornès del Vallès va obligar Protecció Civil a activar el Plaseqat, el pla d'alerta per risc químic. A causa del gran núvol de fum tòxic, les autoritats van fixar un perímetre de seguretat i van evacuar 250 persones que es trobaven a la zona. Una vintena de dotacions dels Bombers van estar treballant al llarg del dia per extingir les flames. Com a conseqüència Protecció Civil també va demanar el confinament als veïns més propers. En tancar aquesta edició no constaven persones afectades, però sí que hi va haver vessaments al riu Mogent, que va obligar l'Agència Catalana de l'Aigua a operar la depuradora de manera remota. A mitja tarda els Bombers van anunciar que havien sufocat l'incendi dels dos dipòsits que cremaven i també van segellar la fuita d'un tercer dipòsit, que havia resultat afectat per l'accident.