Ribó diu que pacients «de fora» generen un «sobrecost» a la sanitat catalana

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va encendre una polèmica en alertar ahir del «sobrecost» causat en les llistes d'espera per persones «de fora de Catalunya» que venen a operar-se a hospitals catalans.

Ho va dir en declaracions a el programa Aquí amb Josep Cuní a la cadena SER Catalunya. «Catalunya compta amb un model excel·lent, la prova és que vénen d'altres comunitats a intervenir: no sé si és la que té la llista d'espera més llarga, depèn de com ho enfoquem», va dir. I va afegir: «El que li puc garantir és que un dels dèficits que té la sanitat publica a Catalunya és que té un sobrecost amb la gent que ve de fora de Catalunya a intervenir-se».

Ribó, que va dir que segueix atentament les llistes d'espera a Catalunya, va advertir de la necessitat de tenir cura del sistema sanitari per evitar que aquest s'arruïni, i va exalçar els professionals sanitaris que va destacar que estan posant el millor d'ells amb sous inferiors als que haurien de cobrar.



Falta d'inversió tecnològica

La coordinadora dels comuns i líder de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, va sostenir que el síndic de greuges, Rafael Ribó, «hauria de rectificar» les seves declaracions sobre llistes d'espera.

El síndic de greuges «no hauria de ser defensor del Govern, sinó el defensor de la ciutadania catalana i els seus drets», va recalcar Albiach ahir en una anotació a Twitter recollida per Europa Press. En aquesta línia, el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va piular a Twitter: «Qui ens anava a dir que la versió sanitària de l''Espanya ens roba' l'encunyaria el senyor Ribó, síndic del procés. Li hauria de caure la cara de vergonya». I el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va dir que no comparteix aquesta tesi de «tirar pilotes fora» i «culpar els altres».



«Radicalment fals»

Tot i això, el síndic de greuges va descartar ahir retractar-se per les seves declaracions sobre la sanitat catalana i va veure «radicalment fals» que hagi atribuït el mal funcionament de la sanitat catalana al sobrecost de les persones que venen a Catalunya per operar-se, de manera que «el síndic no es pot retractar del que no ha dit», recollia l'agència ACN. En el marc de la Comissió del síndic de greuges del Parlament, va respondre d'aquesta manera als retrets del diputat de Cs Manuel Rodríguez sobre aquesta qüestió. Segons va destacar Ribó, diverses persones «s'han llançat a piscina» a fer opinions polítiques a partir d'un tuit i va dir que la institució del Síndic de Greuges va demanar al mitjà de comunicació que rectifiqui. «És elemental i es pot contrastar si el que es diu és o no és», va afegir.



Més de sis mesos d'espera

Ribó va parlar d'altres temes a l'entrevista, com ara de la falta en inversió tecnològica, tenint en compte que «els descobriments en salut van més ràpid que les inversions pressupostàries», i va cridar a tenir en compte que hi va haver una època en què es van ser molts metges a altres llocs on pagaven més, des de Gran Bretanya fins a altres llocs d'Europa.

Un total de 671.494 pacients estaven esperant una intervenció quirúrgica a la sanitat pública espanyola a finals de juny. Segons dades recollides per El Periódico, el 15,8% d'aquests portaven més de sis mesos d'espera. La setmana passada Ribó també va advertir sobre un altre tema «urgent»: el de l'habitatge social. El síndic va demanar que s'aprovin uns pressupostos de la Generalitat que continguin «un increment sensible» de les partides per a aquest sector, i va demanar des del Parlament per presentar l'informe Retard de l'Administració en situacions d'emergència residencial a Catalunya per reclamar l'aprovació d'uns pressupostos expansius.