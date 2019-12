El president de Renfe reivindica «l'elevat índex de puntualitat» de Rodalies

El president de Renfe, operadora del servei de Rodalies, ha reivindicat "l'alt índex de puntualitat" que tenen els trens a Catalunya i en el conjunt d'Espanya en comparació amb les rodalies "franceses, angleses, alemanyes o holandeses". Isaías Táboas ho ha dit aquest dimarts durant una visita a les obres per millorar l'accessibilitat dels usuaris a l'estació de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Táboas també ha valorat que Rodalies "funciona millor de la percepció que hi ha, però pitjor del que Renfe voldria". En aquest sentit ha manifestat que l'operadora ferroviària és "molt autoexigent" i, per això, "treballa cada dia" per millorar el servei. Sobre l'estació de Bellvitge, Táboas ha confirmat que durant el segon trimestre de 2020 ja serà totalment accessible.

El president de Renfe ha aprofitat la visita que ha fet a les obres de millora de l'estació de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat per treure pit del servei de Rodalies que ofereix l'operadora a Catalunya. A banda d'explicar que l'índex de puntualitat és més alt aquí que en altres serveis similars a Europa, Isaías Táboas també ha afirmat que Renfe té "millor fiabilitat" que altres operadores europees.

En preguntar-li sobre l'estat de les infraestructures i sobre quina proposta faria per millorar-les, el màxim responsable de Renfe ha volgut deixat clar que aquesta no és la seva feina. "Es com si es demanés a Alsina Graells que planifiqués carreteres", ha dit.

Pel que fa a l'augment de la demanda de transport públic que es preveu l'1 de gener amb l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, el directiu de Renfe ha comentat que aquesta és una qüestió que correspon decidir a la Generalitat. "Nosaltres només som l'operador, si la Generalitat ens demana més servei estudiarem si tenim el material suficient per fer-ho", ha indicat.



Millores a Bellvitge



Sobre les obres que es duen a terme a l'estació de Bellvitge, Táboas ha explicat que estaran acabades entre febrer i març, i que durant el segon trimestre del 2020 ja es podran utilitzar els 4 nous ascensors. A més, està prevista una ampliació de les andanes per facilitar la pujada als trens i la substitució de la il—luminació actual. El cost total d'aquestes obres és de 3 milions d'euros, i facilitaran el dia a dia als més de 6.000 usuaris que utilitzen les instal—lacions.

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, s'ha mostrat "agraïda" amb Renfe, perquè s'ha fet realitat una "obra molt reivindicada i reclamada" pels veïns de Bellvitge. Marín no ha oblidat el projecte de soterrament de les vies al seu pas per l'Hospitalet, i ha insistit que aquesta "és una actuació imprescindible", tot assegurant que ja s'hi està treballant.