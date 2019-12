Infància deu 13 milions d'euros a entitats d'acollida de menors

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat acumula des de fa mesos impagaments de més de 13 milions d'euros a les entitats que presten serveis d'acollida de menors, cosa que està causant greus problemes de tresoreria que fan trontollar aquestes entitats.

Així ho van denunciar ahir la patronal Confederació del Tercer Sector Social i la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i Adolescència (Fedaia) que van alertar que aquests impagaments causen «inseguretat jurídica i econòmica» i «greus dificultats, tensions i malestar en les organitzacions i en els professionals».

La patronal del tercer sector estudia presentar una demanda per reclamar a la Generalitat els interessos de demora pels retards a pagar els serveis públics concertats, que van des dels Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE), a pisos assistits per a joves, serveis d'emergència o centres d'acollida.

Segons la Confederació, els impagaments estan generant «greus tensions de tresoreria a les entitats i posa en risc tant la sostenibilitat dels serveis com el compliment de les obligacions laborals», és a dir, el pagament als seus professionals.

En un comunicat, la patronal va recordar que la Generalitat té «la responsabilitat última d'assegurar els serveis a la infància i joventut tutelades» i que, per culpa dels retards, les entitats han de finançar els serveis amb recursos propis o, en la majoria de casos, endeutant-se amb bancs, amb el corresponent pagament d'interessos «i l'encariment final dels serveis». La patronal espera que en els pròxims dies el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del qual depèn la DGAIA, vagi pagant factures endarrerides, algunes de les quals són d'abans de setembre.



Factures de setembre

El deute acumulat suma més de 13 milions, dels quals sis corresponen a factures de setembre que s'havien d'abonar a finals de novembre i 7 milions més a factures anteriors.

Les entitats consideren que la DGAIA ha entrat en una «dinàmica insostenible per al sector», que reclama també un pla de recuperació i millora del finançament dels serveis d'atenció a les persones que permeti assegurar la cobertura, qualitat de l'atenció, sostenibilitat dels serveis i millora de les condicions laborals dels treballadors.

Les tarifes que paga el Govern estan congelades des de fa 10 anys, per la qual cosa les entitats han hagut d'assumir augments de costos com l'IPC, l'IVA i els increments salarials vinculats als convenis col·lectius.

Si bé en alguns àmbits, com el de l'atenció a la dependència i la discapacitat, la Generalitat ha actualitzat els preus de referència dels serveis, la Confederació lamenta que en el cas dels serveis d'infància «no es preveuen millores». Per la seva banda, la Fedaia va denunciar que els impagaments «provoquen situacions que vulneren la igualtat d'oportunitats» i també van recalcar «l'infrafinançament crònic dels serveis socials i d'atenció a les persones, que es manifesta amb especial cruesa en l'àmbit de la infància tutelada». La federació també va alertar que durant l'últim any el model d'atenció a la infància «s'ha posat en qüestió».