Colau planteja retirar punts del permís de conduir per infraccions mediambientals

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de Barcelona, Eloi Badia, va plantejar ahir que la Direcció General de Trànsit (DGT) regularitzi nous delictes en el codi de trànsit, i que es puguin retirar punts del carnet per qüestions de medi ambient.

Badia va lamentar que en el reglament no hi ha «agreujants» per qüestions ambientals i de salut com l'ús de vehicles contaminants, i va dir que aquesta mesura ajudaria a reduir les emissions de CO2. En aquest sentit, el regidor va recordar que l'entrada de la Zona de Baixes Emissions l'1 de gener del 2020 «no és un pla Renove», i que el consistori vol donar resposta a desafiaments ambientals i de salut, així com reduir un 50% el trànsit a la ciutat a llarg termini. Tanmateix, el director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, va descartar aplicar la mesura. En declaracions a El Periódico, capçalera del mateix grup editorial que Diari de Girona, Navarro va recordar que «la retirada de punts està vinculada exclusivament a qüestions de seguretat viària i no som partidaris de canviar-la».



Taxa de residus a Barcelona

En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona fixarà a partir del maig una taxa de residus que oscil·larà entre els 2,25 i els 4,25 euros al mes per domicili, amb l'objectiu d'incentivar la recollida selectiva.