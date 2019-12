Un botiguer de Plaça Urquinaona sobre el nous llums de Nadal: "Sempre ens va bé, si no ens la lien"

Les opinions dels comerciats sobre els efectes de la instal·lació de llums de Nadal a les places Universitat i Urquinaona, on fins aquest any no n'hi havia, es mouen entre l'escepticisme i un optimisme moderat. A la plaça Universitat l'opinió majoritària és que l'acampada no va comportar efectes negatius i pel que fa a les llums que s'han instal·lat, diversos venedors s'han mostrat escèptics sobre si tindran un efecte positiu en les vendes. En canvi, a la plaça Urquinaona, on la decisió d'instal·lar els llums es va prendre després de manifestacions amb incidents, els venedors es mostren satisfets i asseguren que hi ha "més animació i més vida". "Per Nadal sempre ens va bé... si no ens la lien", ha exposat un dels botiguers.

El passat 20 de novembre s'acabaven 21 dies d'acampada a la plaça Universitat de Barcelona amb el desallotjament de l'espai per part de la Guàrdia Urbana. Una setmana després s'encenien els llums de Nadal a Barcelona, i per primera vegada incorporaven espais com aquesta plaça o la Urquinaona, així com la Via Laietana. Una dotzena de comerciants valoren la primera setmana amb la il·luminació nadalenca d'aquests espais.

A la plaça Universitat l'opinió majoritària és que l'acampada no va comportar efectes econòmics negatius. Sobretot ho diuen als bars. La Lua, del Buenas Migas, assegura que l'acampada no va suposar "cap problema" sinó que va "afavorir" el negoci i pel que fa als llums s'excusa de no haver-los vist encara, i diu que no pensa que tinguin efectes respecte el comerç. Una treballadora de l'Starbucks que hi ha al costat també és escèptica respecte el seu efecte.

A la Farmàcia Universitat i la botiga de souvernirs tampoc no noten diferències amb els anys en què no hi havia la il·luminació de Nadal. Un comerciant que prefereix no dir el seu nom assegura que l'aturada dels taxistes va ser més negativa que l'acampada i que les llums de Nadal "no serveixen per a res". "Al ciutadà no se'l compra amb unes llums de Nadal", rebla.

Però no tots pensen igual. La Sílvia del quiosc assegura que durant l'acampada la gent no s'apropava i que a més durant tot el dia havia de sentir com els cotxes feien sonar el clàxon al davant del seu establiment per mostrar descontentament amb la situació del trànsit. Diu que les llums de Nadal han servit per tornar a una sensació de normalitat, però "millor que altres anys no, seguim amb la crisi". La Gina del Celler de Tapes diu que ara és més agradable estar a la terrassa i en John de U-Casas considera que la il·luminació "s'ha notat de manera molt positiva".

A la plaça Urquinaona és unànime l'aprovació de les noves llums, que s'estenen també per la Via Laietana. En general, els dies que hi ha activitats singulars són més positius que la resta, assegura en Timoteo del quiosc. "Ara es nota que hi ha més moviment, més vendes, tot i que no és tot perfecte", exposa. Argumenta que la llum transmet "esperit nadalenc" i que contribueix a fer oblidar la "reputació" de la plaça. Per això diu que seria partidari de posar llums de Nadal en altres espais foscos de la ciutat "si els pressupostos ho permeten", afegeix. "[Que el carrer estigui il·luminat] no només és positiu pel negoci, a tu mateix t'alegra el dia", assegura. Com els altres comerciants d'aquesta plaça, en Timoteo no s'està d'expressar les molèsties pel fet de no tenir contenidors des de les manifestacions de mitjans d'octubre.

La Richel del Nostrum també veu que les llums han aportat "positivitat" i fan que la gent "vagi més a comprar". Per això té bones perspectives per aquesta campanya de Nadal i espera que sigui millor que l'any passat. La Maria, de la farmàcia, diu que "la cosa està més animada" i veu molt bé els llums tal i com estan. A La casa de las lámaparas consideren que la nova il·luminació "aporta una mica d'alegria" tot que "gairebé ningú s'hi ha fixat", afegeix l'Albert. En Francisco Javier, d'un centre d'estètica, apunta que les manifestacions van tenir una repercussió negativa, però les llums aporten "harmonia" tot i que no sap si repercutirà en les vendes o l'afluència serà la mateixa que l'any passat. "El Nadal sempre va bé, si no la lien", conclou.