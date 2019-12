Sis de cada deu motoristes catalans aparquen a la vorera

Sis de cada deu motoristes catalans admeten que han d'aparcar en llocs no habilitats a la vorera en cas de no trobar aparcament, segons l'estudi 'Mobilitat en Moto 2019', elaborat per Motos.net i l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes (ANESDOR). Tot i això, un 61% dels enquestats assegura trobar places per aparcar a prop del seu destí i el 37% afirma estar disposat a aparcar en un pàrquing públic de pagament. Els motoristes enquestats a tot Espanya fan servir la moto cada dia i recorren, de mitjana, 27 quilòmetres al dia. En cas d'embús, un 47% dels conductors circulen entre cotxes, un 40% es queden en el seu carril i un 19% circula pel carril bus.

A Madrid, només el 33% dels conductors asseguren trobar aparcament prop del seu destí, en comparació amb el 53% que afirma no trobar-ne. En total, el 86% dels conductors aparquen a la vorera en cas de no trobar aparcament.