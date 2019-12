Torra, sobre un nou referèndum: «Hem d'avançar, fixar un horitzó, tornar-ho a fer»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït que l'exconseller Jordi Turull hagi assegurat en una entrevista a 'El Punt Avui' que és "benvinguda la proposta de fer un altre referèndum". "Hem d'avançar, fixar un horitzó, tornar-ho a fer", ha manifestat mitjançant Twitter el cap de l'executiu, que ho veu possible "amb la força de tots, de la gent, entitats i institucions". "Sense por. Sense excuses", clou la piulada. A l'entrevista, Turull afirmava que veu amb bons ulls la proposta del president de tornar a posar les urnes per a l'autodeterminació i diu que ara cal "concretar-ho i modular-ho" tot seguint els exemples d'Artur Mas pel 9-N i Carles Puigdemont per l'1-O.