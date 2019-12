Es duplica el nombre de menors que demanen ajuts per pobresa energètica

Els beneficiaris d'ajudes socials per pobresa energètica de menys de 16 anys a les llars es van duplicar entre el 2016 i el 2018 a Catalunya, quan aquesta xifra va passar de 17.798 a 34.676 persones d'aquesta franja d'edat, com reflecteixen dades informades per àrees bàsiques de serveis socials de tot Catalunya.

Ho diu el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en una resposta parlamentària, i en què explica que el Govern va concedir ajudes d'urgència social per subministraments en l'habitatge per a 30.295 llars durant el 2018, cosa que va beneficiar 105.803 persones, i representa un 17,5% menys de famílies que l'any anterior.

El 2016, les ajudes van arribar a 32.851 famílies i 84.918 beneficiaris, i el 2017 van aconseguir les 36.715 famílies i els 105.454 beneficiaris, segons dades recollides en el Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel).

Entre el 2016 i el 2018, les administracions van destinar 18.323.067 euros en concepte d'ajudes d'urgència social dirigides al pagament de subministraments: 5.495.712 el 2016; 7.255.568, el 2017, i 5.571.787, el 2018. El nombre d'ajudes per retards de pagament de factures de quatre mensualitats o menys, segons les àrees bàsiques de serveis socials del conjunt de Catalunya, va ser de 15.251 (2016), 20.135 (2017) i 21.741 (2018).

D'altra banda, el nombre d'ajudes per retards de pagament de factures de cinc mensualitats o més va ser de 2.401 (2016), 6.141 (2017) i 9.515 (2018). En una altra resposta parlamentària, el director de l'Oficina de Presidència, Joan Ramon Casals, destaca que el president Quim Torra ha mantingut reunions per implementar la llei d'emergència habitacional i contra la pobresa energètica.



Conveni amb subministradores

Recorda que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i la d'Empresa i Coneixement, així com la resta d'administracions implicades, treballen en un conveni amb les empreses subministradores.

L'objectiu del conveni és garantir els subministraments bàsics per a totes les famílies i «que s'apliquin totes les ajudes que siguin necessàries per evitar talls i l'endeutament de les famílies més vulnerables».



Fons d'atenció solidària

També plantejarà un fons d'atenció solidària, com preveu la llei, per afrontar les necessitats i un organisme de gestió centralitzada per coordinar l'acció conjunta amb les companyies i els ens locals, explica Casals.

Constata que «l'acord entre la Generalitat i les administracions locals sobre aquests assumptes està molt avançat», i destaca la complexitat de les negociacions.

El 2020 l'Agència Catalana del Consum (ACC) farà una campanya per informar sobre els drets de la ciutadania recollits en la llei 24/2015 sobre dret en l'habitatge i de lluita contra la pobresa energètica.



Barcelona, saturada

D'altra banda, Barcelona està aquests dies saturada a l'hora d'atendre les persones sense sosre. Segons va informar El Periódico, rotatiu de Prensa Ibérica, editora de Diari de Girona, les places disponibles per a l'operació sense sostre deixen fora del sistema a desenes de persones, tot i la pluja. En aquesta línia, el Govern creu que hi ha 5.500 persones que dormen al ras a Catalunya, la meitat d'ells fora de la capital.