La CUP de Berga accepta que la policia usi gas pebre

La Policia Local de Berga podrà utilitzar gas pebre «en casos d'extrema gravetat». Així ho va admetre l'alcaldessa de la localitat, Montse Venturós (CUP), responent a una pregunta del regidor de Junts per Berga, Vicenç Vegas. Segons informa Nació Digital, Vegas va sorprendre's del fet que la CUP hagués signat un decret que autoritzava «a utilitzar gas pebre als agents de Policia Local, tot lliurant-los un dispositiu de defensa no letal de projectils líquids d'aerosol de pebre per ser utilitzat en situacions d'extrema necessitat».

En aquest sentit, Venturós va repondre que els agents han rebut una formació per fer-ne un bon ús i només «en casos d'extrema gravetat». També va justificar-ho assegurant que s'han viscut situacions que ho feien recomanable. L'alcaldessa va afirmar que en els últims temps hi ha hagut fins a cinc intents d'agressió amb arma blanca. En qualsevol cas, Venturós va rebutjar que el gas pebre s'utilitzi en manifestacions.



Pistoles Taser

La batllessa també va explicar que la junta de seguretat municipal es planteja la utilització de les pistoles Taser, encara que el consistori de moment no ha autoritzat la formació de cursos específics per als agents.

El gas pebre es dispara en unes pistoles que s'assemblen a uns extintors i provoca coïssor als ulls, la gola i la pell. La CUP ha estat molt crítica en diverses ocasions contra els artefactes que utilitzen els cossos policials.