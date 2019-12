Delegació del govern. Un grup d'independentistes crema unes fotocòpies de la Constitució

Uns 200 manifestants independentistes van participar ahir a Barcelona en una convocatòria de Pícnic per la República per cremar exemplars de la Constitució espanyola davant de la seu de la Delegació de Govern a Catalunya. Durant la concentració, que va començar ahir al migdia, els manifestants van cremar fotocòpies del preàmbul de la Constitució alhora que corejaven consignes contra la Carta Magna i en favor de la independència de Catalunya. «La Constitució, exili i presó» o «aquesta Constitució no ens representa», són algunes de les consignes més corejades pels manifestants, que també van demanar la llibertat dels polítics independentistes presos i dels que estan a l'estranger, els quals van enumerar un a un mentre cridaven «llibertat».