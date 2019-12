Els comuns avisen: sense un decret de llistes d'espera no hi ha pressupostos

La nova coordinadora nacional dels comuns i líder de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, va avisar el Govern que «no hi haurà pressupostos sense un decret de llistes d'espera», que canviï el model sanitari per ubicar l'atenció primària al centre de sistema i prevegi la contractació de 850 nous professionals.

L'objectiu d'aquest decret que exigeixen els comuns és que la ciutadania tingui garantida l'atenció per part de l'equip sanitari de la primària en 48 a 72 hores: «Estem batallant perquè la primària no sigui la porta d'entrada al sistema, sinó que sigui el centre del sistema», va defensar en una entrevista d'Europa Press.



Focus en l'atenció primària

La nova coordinadora dels comuns va ressaltar que s'han revertit retallades en l'atenció hospitalària, però no en la primària; i preguntada per la postura de la Generalitat, va respondre que veu dificultats en aconseguir els 850 professionals sanitaris que exigeix la formació, i va insistir que «sense aquest decret, no hi podrà haver pressupostos».