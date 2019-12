El PSC gironí esmena la «flexibilització» de la immersió del català proposada pel partit

Diverses agrupacions del PSC han presentat esmenes per modificar la proposta del partit sobre la "flexibilització" de la immersió lingüística, que s'ha de debatre en el congrés dels socialistes la setmana vinent, del 13 al 15 de desembre. De fet, hi ha agrupacions –Girona i l'Hospitalet Sud- que demanen directament la supressió del paràgraf que clama per fer "de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu, defensant el català i el castellà a través d'un model plurilingüe a l'escola amb la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al país exigeix". També hi ha aportacions, com les de la Joventut Socialista de Catalunya, que fan una defensa explícita de la immersió lingüística, "model que ha garantit l'èxit i la coexistència de les dues llengües al nostre país".

Finalment, d'altres opten per substituir el paràgraf proposat al document per un on s'especifiqui que el català és "llengua vehicular" a l'escola pública o que aclareixen que la proposta vol una "flexibilització del mètode immersiu" perquè "l'alumnat domini el català, el castellà i l'anglès". Sobre la llengua s'han registrat unes 35 esmenes.

Esmenes, com la de l'Agrupació de Girona, proposen incloure al document que els socialistes "consolidaran el sistema d'immersió lingüística" tot "potenciant en cada cas la llengua o les llengües que més calgui reforçar", en la línia que defensa el PSC d'incloure "més català on faci falta, més castellà on faci falta i més anglès a tot arreu". Es dona la circumstància que aquest text és un calc del que es va aprovar en el congrés del partit del 2016.

També la de la JSC -o la de l'agrupació de Castelldefels- exigeix més claredat i afegir al paràgraf que el PSC "segueix apostant i defensant la immersió lingüística, el model que ha garantit l'èxit i la coexistència de les dues llengües al nostre país, sent una aposta per la llibertat, la igualtat i la cohesió social".

Altres aportacions fan referència a la llengua com a "eina de confrontació". En el document de treball s'afirma que el pacte de convivència en matèria lingüística s'ha trencat per la "instrumentalització que ha fet els nacionalismes de la llengua", així com "el procés independentista, que ha associat el català a la seva causa i per una utilització partidista del seu ús". Algunes esmenes inclouen també crítiques a "l'espanyolisme bel·ligerant que ha convertit la llengua a l'escola en l'element fonamental de confrontació política" i al PP, Cs i Vox, que l'han utilitzat per a "confrontar i dividir".

Els militants no presenten esmenes al paràgraf que qualifica TV3 i Catalunya Ràdio "d'instruments d'agitació i propaganda al servei d'una idea política"

Pel que fa als mitjans de comunicació, els socialistes proposaven incloure al document que TV3 i Catalunya Ràdio havien esdevingut, "en una part de la seva programació", "instruments d'agitació i propaganda al servei d'una determinada idea política de Catalunya". Per tot plegat, reclamaven uns mitjans de comunicació -"lliures i responsables" en el marc d'una societat "plural i democràtica". Els militants no han fet cap petició de supressió d'aquest paràgraf. Des de Nou Barris, sí que hi fan un afegitó: Demanen ser "totalment taxatius contra aquells que intentin imposar un relat fictici, on hi hagi una manipulació dels estaments públics de comunicació, i en conseqüència".

Agrupacions rebutgen que es contracti per concurs internacional les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio

El document polític que s'està treballant també proposa contractar amb un concurs internacional les noves direccions de TV3 i Catalunya Ràdio. Nombroses agrupacions suggereixen treure aquest punt, com les de Mataró, de l'Eixample o de l'Hospitalet de Llobregat est. D'altres opten per suprimir l'especificació que el concurs sigui "internacional" i volen que es contracti per "mèrits", amb projectes "avaluats per una comissió d'experts" o amb criteris "estrictament professionals".

Agrupacions de Mataró, dues de l'Eixample i de l'Hospitalet Est demanen que se suprimeixi tot aquest punt, mentre que des d'una agrupació de Barcelona demanen que s'elimini la referència "internacional?.