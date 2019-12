Torrent va vulnerar drets per una moció sobiranista de 2018, segons el TC

El Tribunal Constitucional ha emparat també a Ciutadans davant de l'admissió a tràmit l'estiu del 2018 d'una moció de la CUP perquè el Parlament de Catalunya es reafirmés en la resolució independentista del 9 de novembre del 2015. Reitera la doctrina abocada en una resolució del passat 16 d'octubre sobre el mateix assumpte en què s'emparava el PSC.

La sentència donada a conèixer ahir, de la qual va ser ponent la magistrada Encarnación Roca, reitera que en aquest cas el president del Parlament, Roger Torrent, va vulnerar els drets dels diputats autonòmics de Ciutadans per no atendre a les seves objeccions respecte a la Moció 5/XII, aprovada el 5 de juliol del 2018, diversos dels apartats dels quals reiteraven els objectius d'una resolució anterior sobre l'inici del procés de creació d'un estat català que ja va ser declarat inconstitucional el 2015. Així com en el cas del PSC, el TC estableix en aquesta nova resolució que es va lesionar el denominat « ius in officium» que ostenten els parlamentaris.