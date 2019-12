Els presos independentistes busquen feina per sortir unes hores de la presó

Els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem han començat a buscar feina per sortir unes hores de la presó. Segons va informar El Periódico, les autoritats penitenciàries proposaran la setmana que ve si els classifiquen en segon o tercer grau.

El Suprem va condemnar els líders del procés a inhabilitació absoluta per la qual cosa no poden treballar en el sector públic. Així que Oriol Junqueras no podrà tornar a la seva plaça de professor a la Universitat Autònoma (UAB) ni Jordi Sànchez a la seva ocupació d'adjunt de síndic.

L'única opció que tenen és el sector privat. Una altra possibilitat és exercir un voluntariat o dedicar-se a atendre familiars d'edat avançada.



Cuixart, portada de «Politico»

El rotatiu europeu Politico, un dels més influents a Brussel·les, va publicar ahir en la seva edició setmanal en paper una entrevista amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en què defensa que la seva prioritat no és sortir de la presó sinó trobar una solució per al conflicte català.

Politico dedica la portada al líder d'Òmnium amb una il·lustració de Cuixart vestint uniforme taronja i tocant amb la mà oberta el vidre dels locutoris de la presó.

A la mà, s'hi veu un mapa de Catalunya. «No he vingut a la presó per lluitar per sortir-ne, tot i que és dolorós ser-hi. La meva prioritat és la solució al conflicte polític», assegura Cuixart al periodista de Politico, Eddy Wax, que el va entrevistar a Lledoners.