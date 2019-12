Laura Borràs: «No m'he embutxacat ni un cèntim de diners públics»

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va assegurar ahir que no s'ha embutxacat «ni un cèntim de diners públics» després que la Fiscalia hagi demanat al Tribunal Suprem obrir-li una investigació per les presumptes irregularitats en 18 contractes quan era al capdavant de la Institució dels Lletres Catalans (ILC).

«Jo sé què he fet, i no m'he embutxacat ni un cèntim de diners públics com es vol fer veure. Les persones que han treballat amb mi han treballat amb honestedat, han fet el treball ben fet», va apuntar en una entrevista a Ser Catalunya.

Per al fiscal del Suprem Javier Zaragoza hi ha clars indicis que, entre els anys 2013 i 2017, Borràs va abusar de la seva condició de directora de la ILC per adjudicar «directament o indirecta de manera arbitrària tots els contractes de programació informàtica» a favor d'Isaías Herrero, també investigat per aquests fets al jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona.

«Jo sé què he fet i la situació en què em trobo», va assenyalar Borràs, i va destacar que desconeix què fa Isaías Herrero en la seva privadesa, i considera que recau sobre ella una presumpció de culpabilitat i no d'innocència.

Després d'explicar que els seus advocats han demanat la nul·litat del procediment, creu que hi ha una «motivació política» en la investigació pel fet de ser independentista.

«No és perquè jo em digui Laura Borràs, sinó perquè soc de JxCat i soc del partit dels presidents Carles Puigdemont i Quim Torra», va subratllar la portaveu al Congrés, després de definir-se com una persona que dona la cara.

També va explicar que no ha rebut cap notificació sobre l'escrit del fiscal, que va conèixer a través de la premsa, i ha advertit que «és molt fàcil tacar el nom de les persones».

Tot i que els juristes amb qui va consultar li deien que no hi havia cas, lamenta que sigui a les portes del TS «amb un fiscal que és el senyor Javier Zaragoza, el del procés, i qui ha d'acceptar l'escrit sigui un jutge que es diu Manuel Marchena».

En paral·lel, la portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, va anunciar ahir que el seu grup demanarà la celebració d'un ple «extraordinari i monogràfic» a la cambra catalana sobre la corrupció. En una roda de premsa, la diputada taronja va lamentar que el president de la Generalitat, Quim Torra, «no ha donat cap explicació ni ha cessat el secretari general de l'Esport», Gerard Figueras, ni la líder de JxCat al Congrés. «Hem de tancar d'una vegada per totes aquesta etapa del procés i del 3%», va declarar.