L'Audiència expulsa Barcelona com a acusació per les càrregues de l'1-O

L'Audiència de Barcelona va expulsar l'Ajuntament de la capital catalana com a acusació popular en la causa en la qual s'investiguen les càrregues de la Policia Nacional per impedir el referèndum de l'1-O en els centres de votació de la ciutat.

En un acte, la secció tercera de l'Audiència de Barcelona estima el recurs que l'Advocacia de l'Estat va presentar contra la personació de l'Ajuntament de Barcelona en la causa per les càrregues, a què es va adherir la Fiscalia, i acorda excloure el consistori de el procediment.



«Habilitació expressa»

El tribunal basa la seva resolució en un acord que el ple de l'Audiència de Barcelona va aprovar per unanimitat el passat mes de novembre, en què exigeix que les «persones jurídic públiques» que vulguin exercir l'acusació popular en un cas han de tenir una «habilitació expressa» per a l'exercici de l'acció penal.

No obstant això, segons l'Audiència, «no existeix norma expressa habilitant que autoritzi a l'Ajuntament de Barcelona per a exercitar l'acusació popular» ja que no existeix un document que contingui algun «terme de què pugui deduir tal legitimació».

El tribunal discrepa així de titular de jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials, i que el maig passat va desestimar el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat a l'entendre que la Carta Municipal habilita el consistori per exercir l'acusació popular.