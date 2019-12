Expulsen l'Ajuntament de Barcelona del cas que jutja l'actuació policial de l'1-O

L'Audiència provincial ha comunicat a l'Ajuntament de Barcelona a través d'una interlocutòria que l'expulsa del cas que jutja l'actuació policial durant l'1 d'octubre del 2017 i on el consistori era acusació popular. El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, ha dit que "és una molt mala notícia pels més de 300 veïns ferits l'1 d'octubre" pels quals "d'alguna forma s'havia iniciat un procés de reparació dels seus danys". En una compareixença a l'Ajuntament de Barcelona Serra ha atribuït l'avenç de la causa a "la bona feina dels advocats" del consitori i ha criticat que mentrestant "un partit feixista com VOX" segueix "exercint l'acció popular al Tribunal Suprem". El consistori estudiarà la millor manera per recórrer.

"Si la causa segueix oberta, si s'ha iniciat un procés de veritat, si s'ha aconseguit imputar 50 agents, i que vuit màxims comandaments estiguin donant explicacions, en bona part és per la bona feina feta pels advocats que representen l'Ajunatment de Barcelona", ha manifestat Serra. Segons el regidor, "sense aquesta acusació popular la causa estaria tancada" perquè la Fiscalia "en comptes de defensar la legalitat ha intentat obstruir-ho, bloquejar-lo i forçar-ne un arxiu".

El regidor s'ha referit a que hi ha un debat "no tancat" sobre la legitimació que tenen les adminsitracions públiques d'exercir les acusacions populars. Serra ha exposat que tant el jutge de la Instrucció número 7 com l'Audiència Provincial havien donat legitimitat al consistori. En canvi ha indicat que la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat, així com alguna jurisprudència del Tribunal Constitucional, hi estaven en contra. Serra ha dit que davant aquesta "disparitat de criteris" l'Audiència Provincial ha decidit fixar el criteri expulsant l'Ajuntament.

"La ciutadania no entén com pot ser que un partit feixista com VOX estigui al Tribunal Suprem, a la causa judicial contra els presos polítics, exercint l'acció popular, i en canvi un Ajuntament de Barcelona que treballa amb la defensa dels drets humans, i amb l'únic interés de reparar els 300 veïns i veïnes ferits, se l'expulsi de la causa", ha reblat Serra.

