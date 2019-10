Torra i Carrizosa s'acusen mútuament de «banalitzar la violència»

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, s'han acusat aquest dimecres mútuament d'haver estat "banalitzant la violència" amb les seves declaracions de les darreres setmanes. Enmig de la sessió de control del ple del Parlament, Carrizosa ha carregat contra el president per "aplaudir com a herois a presumptes terroristes", en referència al suport de Torra als CDR detinguts i empresonats.

"No banalitzi la violència. Està enverinant la societat catalana i no mirarem cap a un altre costat com fa el Partit Socialista", li ha etzibat el diputat de Ciutadans. A la rèplica, Torra ha volgut ser contundent. "S'atreveix a dir-me que banalitzo la violència després de veure com Lorena Roldán mostrava aquí la fot de l'atemptat de Vic? Allò si que és banalitzar la violència! I vostès insisteixen en el seu relat de mentides, falsedats i calumnies", ha dit el president.

I és que Torra ha volgut recordar que "l'independentisme ha rebutjat sempre la violència, tota", perquè "és un moviment pacífic, democràtic i no violent". A més, ha avisat que "potser que ara utilitzi la desobediència civil" però ha defensat que això no canviaria el caràcter pacífic de les iniciatives.

Per últim, quan Carrizosa ha fet referència a determinades informacions que s'han publicat sobre les detencions dels CDR, Torra ha retret a Cs la seva actitud. "Ens diu que ha tingut accés a un sumari secret? Per la premsa? Creu que això és una taberna on podem fer un discurs de qualsevol cosa sense proves? Aquí no es calumnia, és el Parlament", ha dit amb contundència.