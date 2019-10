El neonazi que va atacar una sinagoga a Halle va retransmetre en streming la matança

Twitch, de Amazon.com Inc, es va convertir dimecres en l'últim servei en línia utilitzat per transmetre actes violents. El popular lloc web, més conegut com una plataforma per transmetre i veure videojocs, va ser utilitzat pel neonazi que va realitzar un atac fora d'una sinagoga a Halle, Alemanya, en el que va deixar dos morts. L'atacant va retransmetre en directe la matança.

"Estem commocionats i entristits per la tragèdia que ha tingut lloc avui a Alemanya, i les nostres més profundes condolences per a tots els afectats", va dir una portaveu de Twitch en un comunicat enviat per correu electrònic. "Twitch té una política de tolerància zero contra la conducta d'odi, i qualsevol acte de violència es pren molt seriosament. Treballem amb urgència per eliminar aquest contingut i suspendrem permanentment qualsevol compte que publiqui contingut d'aquest acte detestable".

En el vídeo d'aproximadament 35 minuts, es veu un home disparant a dues persones i intentant sense èxit entrar a la sinagoga, va informar Verge. També va pronunciar un breu discurs a la càmera, va criticar als jueus i va negar l'Holocaust, segons el lloc de notícies de tecnologia.

Twitch va dir que el vídeo va ser vist 2.200 vegades abans que fos eliminat 30 minuts després. Megan Squire, professora de ciències de la computació que estudia l'extremisme a la Universitat de Elon, a Carolina del Nord, va dir que va trobar enllaços a la transmissió de l'atac a Twitch abans del migdia.

Els primers enllaços, va dir, van aparèixer al voltant de les 11:30 am. Després d'uns minuts, els usuaris que havien guardat el vídeo o clips de Twitch van començar a difondre-ho a Telegram, la plataforma de missatgeria anònima.

S'estima que uns 15.625 comptes van veure còpies del vídeo en els primers 30 minuts que va estar en circulació. La resposta de Twitch per frenar la difusió del vídeo "va semblar bastant ràpida", assegura Squire.

Llocs com Facebook i Twitch "poden respondre a la pressió per eliminar vídeos", afirma. "El veritable temor, per a algú com jo, que sóc un científica de computació i analista de seguretat cibernètica, és quan [ells] comencin a publicar en una plataforma on no es pugui eliminar el vídeo".

Un atac mortal contra els fidels en una mesquita a Christchuch, Nova Zelanda, va ser transmès en viu per Facebook al març. La gegant de les xarxes socials va ser criticada pel temps que va trigar a bloquejar el vídeo del seu lloc web.