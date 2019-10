Jordi Sànchez i Jordi Cuixart responen la petició de la fiscalia reclamant la llibertat provisional

Les defenses de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart han presentat aquest dimecres sengles escrits al Tribunal Suprem demanant la seva llibertat provisional. Responen així la petició de la fiscalia, que ha sol·licitat fer una vista per decidir si cal prorrogar la situació de presó preventiva de Cuixart i Sànchez, que el 16 d'octubre portaran dos anys empresonats. L'escrit de Sánchez constata que no és procedent acordar la pròrroga de la presó provisional i demana la llibertat sense necessitat de convocar la compareixença dels dos acusats. Es remet a l'argumentació que ha fet servir per demanar la llibertat en altres ocasions, i també recorda el posicionament del grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides. També Cuixart fa referència a pronunciaments d'organismes i associacions internacionals de defensa dels drets humans.