Exteriors considera les «ambaixades» catalanes una eina per a la secessió

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació considera que les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'estranger són «eines necessàries» perquè el Govern català dugui a terme la seva política per a la «separació d'Espanya». Aquestes oficines, al·lega, no pretenen la «legítima projecció exterior» de Catalunya, sinó «una finalitat inconstitucional com és la creació d'una 'estructura d'estat' al servei d'un projecte de transició nacional de caràcter secessionista».

Així ho assenyala l'Advocacia de l'Estat en el recurs que ha interposat, en nom del Ministeri d'Exteriors, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en el qual sol·licita, com a mesura cautelar, que s'impedeixi l'obertura de tres noves delegacions de la Generalitat, concretament les de l'Argentina, Tunísia i Mèxic. El Govern va nomenar ahir els delegats d'aquestes oficines.

Exteriors ha recorregut els decrets de creació d'aquestes «ambaixades», que es van aprovar abans que el Ministeri emetés l'informe preceptiu i, a més, demana mesures cautelars per «evitar perjudicis de difícil o impossible reparació a la imatge d'Espanya i a la política exterior espanyola». Si no s'adoptés aquesta mesura cautelar, diu el text, es permetria que les noves oficines «segueixin la ruta ja marcada i exhaustivament executada» per les actuals delegacions per a la «realització contínua d'actuacions contràries a l'interès general».