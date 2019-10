Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil ultimen el dispositiu «postsentència»

A la Jonquera. Ahir es preveia l'arribada d'un contingent d'agents antiavalots de la Policia Nacional a la Jonquera. Formen part del dispositiu mobilitzat pel Ministeri de l'Interior que donarà suport als Mossos en cas d'incidents després de la sentència.

ivendres? Dilluns? La resposta la té el Tribunal Suprem, immers en les deliberacions finals per assolir la unanimitat de criteri en la sentència contra els líders del procés. Això no obstant, el Ministeri de l'Interior es decanta més pel dilluns, ja que fins diumenge no haurà completat el dispositiu policial pensat per donar suport als Mossos d'Esquadra a l'hora de contenir previsibles incidents desencadenats per la decisió judicial. Segons avançava ahir El Periódico, entre 1.800 i 1.900 guàrdies civils i policies nacionals antiavalots es desplegaran els propers dies pel Principat, una tercera part dels que van arribar amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ja hi ha efectius instal·lats, que s'allotgen en hotels de Barcelona, Tarragona i del nord i sud de Girona. Ahir estava prevista l'arribada d'un altre grup d'antiavolts a la Jonquera.

A Barcelona, les cúpules dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil es van reunir a Barcelona per coordinar els dispositius de seguretat, informa l'agència ACN. En aquest context, transcendia que la Benemèrita aportarà 350 agents de seguretat ciutadana (Usecic) i dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) –el contingent arribarà pocs dies després que el Parlament de Catalunya aprovés, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, una resolució que demanava la «retirada» de la Guàrdia Civil del Principat, que posteriorment va ser impugnada davant el Tribunal Constitucional pel govern en funcions de Pedro Sánchez.



Un miler d'agents

Des de l'1 d'octubre passat, la Policia Nacional té destacats a Catalunya efectius de la Unitat d'Intervenció Policial; el cos ha mobilitzat una trentena d'unitats antiavalots que sumarien un miler d'agents, informa Europa Press. De la seva banda, els Mossos han activat tots els agents de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro). La presència de polices al Principat podria augmentar en funció del caire que prenguin les protestes al carrer. La detenció, el 23 de setembre passat, de nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDRs) acusats de terrorisme –set es troben en presó preventiva– fan augmentar la probabilitat d'aldarulls, assenyalen els informes policials, segons Europa Press.



«Prou sentit de convivència»

A la Jonquera, per evitar sorpreses i garantir la seguretat al pas fronterer, hi ha desplegats dos grups de reserva de la Unitat Central d'Intervenció de la Policia Nacional. Els antiavalots d'aquest cos també s'ocuparan de custodiar edificis oficials: la Delegació del Govern central a Barcelona, la Comandància Superior de policia, quarters i comissaries i, fins i tot, seus judicials, entre altres instal·lacions estratègiques. Sigui com sigui, el dispositiu policial desplegat a Catalunya els dies de la «postsentència» no tindrà res a veure amb el que es va organitzar amb motiu de l'1-O de 2017.