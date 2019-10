La Intersindical-CSC ajorna fins al 18 d'octubre la vaga general

La Intersindical-CSC ha ajornat fins al divendres 18 d'octubre la vaga general prevista per inicialment per al dia 11. El sindicat assegura que vol tenir més temps per preparar la mobilització.

En un primer moment, es va promoure l'aturada de 24 hores a tota Catalunya per un dels dies en què podria sortir la sentència del judici al Tribunal Suprem per l'1-O.

Oficialment, la vaga es convoca perquè segueixen sense resoldre's les reivindicacions econòmiques i socials de les últimes mobilitzacions, com la derogació de la reforma laboral, la manca d'un salari mínim més elevat, o la promoció de la igualtat. A més, recorden que el sindicat està compromès amb els drets nacionals, que considera que afecten, també, la situació laboral.

Els motius concrets serien la reclamació de la derogació de les darreres reformes laborals, la reivindicació d'un salari mínim de 1.200 euros, la dotació de recursos suficients a la Inspecció de Treball, la igualtat de gènere en el món del treball, i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions.