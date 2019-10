El Govern nomena els tres nous delegats a l'Argentina, Mèxic i Tunísia

El Govern ha nomenat tres nous delegats a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. Es tracta de David Poudevida, Lleïr Daban i Ahmed Benallal, respectivament. El ministeri d'Exterors dirigit per Josep Borrell, va presentar fa uns dies un recurs contra l'obertura de les tres noves oficines de la Generalitat. Tot i l'acció judicial, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu aquest dimarts que seguirà "endavant" i no s'aturarà.

"No deixarem que ens impugnin el futur", ha dit Bosch després d'expressar que és una "obligació" del Govern fer acció exterior per ser "competitius". Els tres nous delegats s'han escollit mitjançant "un jurat que tria per mèrits professionals" el millor candidat per cada delegació, segons ha explicat el conseller.