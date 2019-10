La fiscalia demana fer una vista al Suprem per decidir si cal prorrogar la presó provisional dels 'Jordis'

La fiscalia ha demanat a la Sala Segona del Tribunal Suprem fer una vista per decidir si cal prorrogar la presó provisional del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, segons ha explicat el ministeri públic. Si el tribunal presidit per Manuel Marchena no dicta sentència abans de dimarts 16 d'octubre hauria d'allargar la mesura cautelar, ja que farà dos anys que els 'Jordis' estan a la presó. La fiscalia ha apuntat aquest dimarts que han demanat celebrar la vista "per al supòsit que la sentència no es dicti abans del 16 d'octubre". El Suprem ja ha donat trasllat a les defenses de Cuixart i Sànchez la petició de compareixença per decidir sobre la pròrroga de la presó provisional.

A l'escrit, el fiscal recorda que la presó provisional per a Sànchez i Cuixart es va acordar el 16 d'octubre del 2017, i que la mesura es va fer efectiva el mateix dia. També subratlla que "el termini màxim d'aquesta presó és el de dos anys, prorrogable per igual termini", en funció del que dicta la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim).

També apunta que tot i que aquesta llei "no requereix expressament" que la resolució de pròrroga de la presó provisional s'acordi abans de l'expiració del termini inicial, "constitueix aquesta una exigència lògica per a l'efectivitat del dret a la llibertat personal". A parer de la fiscalia, si la pròrroga es dictés a posteriori "es vulneraria" aquest dret.