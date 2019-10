Bargalló diu que va errar en el «to» quan va acusar els funcionaris d'«apalancats»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va fer referència, ahir, a la polèmica generada pels comentaris que va fer sobre els funcionaris en una conversa a peu de carrer amb sindicalistes. «Segurament no vaig encertar el to o les paraules», va admetre en una compareixença ordinària davant la Comissió d'Educació del Parlament. Bargalló va assegurar que «són frases extretes del context», però va acceptar per primer cop que això no l'excusa. «Eren el to i les paraules d'una conversa de carrer però que un conseller no pot fer ni tenir en una conversa», va dir. Bargalló va dir a Tortosa, la setmana passada, que «hi ha un tant per cent de funcionaris que estan apalancats de puta mare». En un intent de tancar la polèmica, va subratllar el «compromís» dels treballadors públics, siguin funcionaris o interins. Els sindicats li demanaven la dimissió.