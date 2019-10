Quin dia es publica la sentència del procés?

El mes de juny, després de quatre mesos de judici, va quedar vist per sentència l'anomenat judici del procés. El Tribunal Suprem revelerà en pocs dies quina és la sentència i les penes que imposarà als líders independentistes.

Diverses fonts, confirmen que ja existeix un esborrany, i que aquest dilluns i dimarts els magistrats de la sala penal del Tribunal Suprem es reuniran per ultimar els darrers detalls. Entre d'altres, analitzaran els fets que van des de les anomenades lleis de desconnexió al Parlament per celebrar el referèndum de l'1-O (aprovades a principis de setembre del 17), fins a la declaració d'independència que Carles Puigdemont va fer al Parlament a finals d'octubre d'aquell any.

Respecte al dia que es farà pública la sentència, algunes fonts apunten que la data podria ser aquest dimecres o dijous (descarten el divendres perquè és el dia abans de la festa de la Hispanitat), tot i que la majoria d'analistes creuen que es podria fer pública el dilluns 14 d'octubre. En qualsevol cas, no s'aniria més enllà del dia 16, ja que és quan es compleixen dos anys de la presó preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i prorrogar l'empresonament exigiria una vista amb presència dels acusats, fet que el Suprem vol evitar.



Quines penes que sol·liciten per a cada un la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació particular

ORIOL JUNQUERAS

Exvicepresident i responsable d'Economia i Hisenda, porta en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017.

En absència de Carles Puigdemont, és el cap visible del Govern que va impulsar el referèndum i la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

Considerat com el principal promotor del "Procés" dins del Govern autonòmic, Junqueras va ser el responsable últim de la preparació i execució de l'1-O (tasca que va coordinar el seu número dos, Josep Maria Jové) i, segons les acusacions, va decidir anar fins a les últimes conseqüències tot i els riscos en la seguretat evidenciats pels Mossos.

A proposta del seu departament es van aprovar les normes i les previsions necessàries per a l'1-O.

Juntament amb Puigdemont, va enviar una carta a tots els alcaldes de Catalunya perquè cedissin els centres de votació i va deixar de remetre informació comptable al Ministeri d'Hisenda.



FISCALIA - Rebel·lió / Malversació - 25 anys

- Rebel·lió / Malversació - 25 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició / Malversació - 12 anys

- Sedició / Malversació - 12 anys VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Malversació - 74 anys

CARME FORCADELL

Primera presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i expresidenta del Parlament de Catalunya, porta a la presó des del març passat quan va ser processada per rebel·lió. Mesos abans, el 9 de novembre de 2017, va passar una nit a la presó i va sortir després de pagar 150.000 euros de fiança.

Com a principal representant del poder legislatiu a Catalunya, les acusacions també li adjudiquen el títol de "promotora". Sota la seva presidència, la Mesa del Parlament va donar llum verda a la tramitació de les iniciatives que, durant els turbulents 6 i 7 de setembre, acabarien convertint-se en les denominades lleis de desconnexió de l'Estat.

Forcadell també va permetre la votació -amb el rebuig frontal de l'oposició- de la DUI i l'inici d'un procés constituent per a la nova república.

FISCALIA - Rebel·lió - 17 anys

- Rebel·lió - 17 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició - 10 anys

- Sedició - 10 anys VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Sedició - 52 anys

JORDI SÀNCHEZ

Juntament amb Jordi Cuixart, és l'acusat que més temps porta a la presó, des del 16 d'octubre de 2017. També se'l considera "promotor", com a responsable del vessant social del "Procés" en la seva condició de líder de l'ANC, associació sobiranista que va jugar un "paper crucial" com a instrument de pressió a l'Estat.

Sánchez, va resultar elegit diputat per JxCAT el desembre de 2017 i va arribar a aspirar a la Presidència de la Generalitat, però no va poder anar al Parlament a l'estar empresonat. Va renunciar el 21 de març.

FISCALIA - Rebel·lió - 17 anys

- Rebel·lió - 17 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició - 8 anys

- Sedició - 8 anys VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Sedició - 52 anys

JORDI CUIXART

Va ser el primer a entrar a la presó, juntament amb Jordi Sánchez, el 16 d'octubre del 2017. Es va encarregar, segons les acusacions, de mantenir viva "l'estratègia de mobilització creixent i permanent" i la seva actuació va ser essencial en l'assetjament a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017, quan es va impedir l'actuació de la comissió judicial que estava registrant l'edifici.

També està acusat d'encoratjar als ciutadans a ocupar els centres de votació l'1-O per impedir l'actuació policial.

FISCALIA - Rebel·lió - 17 anys

- Rebel·lió - 17 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició - 8 anys

- Sedició - 8 anys VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Sedició - 52 anys

JOAQUIM FORN

Exconseller d'Interior i responsable de la política de seguretat desplegada pels Mossos d'Esquadra. Juntament amb Junqueras, porta a la presó des del 2 de novembre de 2017.

Com l'exvicepresident, va donar ordre als Mossos de seguir endavant amb l'1-O a pesar de, segons l'acusació, els potencials riscos en seguretat. també va encoratjar als ciutadans a acudir en massa a votar.

FISCALIA - Rebel·lió / Malversació - 16 anys

- Rebel·lió / Malversació - 16 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos

- Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Malversació - 74 anys

JORDI TURULL

Empresonat també aquest 2 de novembre, va quedar en llibertat el 4 de desembre després de pagar una fiança i va tornar a presó el març de 2018.

Era el responsable de la Conselleria de Presidència, des de la qual es va desplegar tota l'estratègia de publicitat institucional de l'1-O pagada amb fons públics. Turull va autoritzar, juntament amb altres exconsellers, contractacions per al referèndum i controlava el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), essencial en la logística de l'1-O i en el qual es van crear pàgines web (algunes duplicades per dificultar l'acció policial) i programes informàtics per a dur a terme el referèndum.

Després de les renúncies de Puigdemont i Sánchez a presidir la Generalitat, va arribar a sotmetre's a una sessió d'investidura que no va prosperar. Un dia després, el 23 de març, va tornar a la presó després de ser processat.

FISCALIA - Rebel·lió / Malversació - 16 anys

- Rebel·lió / Malversació - 16 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos

- Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Malversació - 74 anys

RAÜL ROMEVA

Va ser exconseller de Relacions Institucionals i Exteriors i es troba en la mateixa situació processal que Rull i Turull. Romeva era l'encarregat de l'estratègia exterior del Govern per a legitimar internacionalment el "Procés". Dirigia el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), una "mena de cos diplomàtic paral·lel a l'estatal" que, segons la Fiscalia, actuava com a "lobby" per difondre el "Procés" a l'exterior.

Sota la seva direcció es van crear delegacions catalanes a l'estranger, webs internacionals per informar sobre el referèndum, es va desplegar una campanya internacional de la imatge de la Generalitat i es van contractar observadors internacionals per a l'1-O. El 2017, la dotació pressupostària del seu departament es va incrementar un 107%.

FISCALIA - Rebel·lió / Malversació - 16 anys

- Rebel·lió / Malversació - 16 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos

- Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Malversació - 74 anys

DOLORS BASSA

També empresonada des de març, la torroellenca Dolors Bassa va dirigir la Conselleria de Treball i Afers Socials, sota la qual, segons les acusacions, es van ocultar despeses de l'1-O.

Va retirar als funcionaris del seu departament la competència sobre els centres de votació per assegurar la seva disponibilitat de l'1-O, va desenvolupar una base de voluntaris i va animar a la participació dels funcionaris a la vaga del 3-O.

FISCALIA - Rebel·lió / Malversació - 16 anys

- Rebel·lió / Malversació - 16 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos

- Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Malversació - 74 anys

JOSEP RULL

Com Turull, va passar a la presó tot just un mes a finals de 2017, i el març de 2018 hi va tornar. Segons la fiscalia, a més d'encoratjar als ciutadans a votar l'1-O tot i ser conscient que era una convocatòria il·legal i que hi havia riscos en la seguretat, va prohibir "arbitràriament", en la seva condició de conseller de Territori, que un vaixell en el qual viatjava la Policia atraqués a la badia de Palamós.

FISCALIA - Rebel·lió / Malversació - 16 anys

- Rebel·lió / Malversació - 16 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos

- Sedició / Malversació - 11 anys i 6 mesos VOX - Rebel·lió / Organització criminal / Malversació - 74 anys

CARLES MUNDÓ

L'ex conseller de Justícia, junt amb Meritxell Borràs i Santi Vila, està en llibertat. Carles Mundó va entrar a la presó el 2 de novembre dle 2017 i en va sortir un mes després. Es va implicar en la campanya del 21-D, i el seu nom va sonar per a la Presidència del Parlament. Mundó va abandonar la política per a tornar a la seva feina d'advocat.

Va adoptar els acords per a executar i desenvolupar el referèndum com a Conseller de Justícia.

FISCALIA - Desobediència / Malversació - 7 anys

- Desobediència / Malversació - 7 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Desobediència / Malversació - 7 anys

- Desobediència / Malversació - 7 anys VOX - Desobediència / Malversació / Organització criminal - 24 anys

MERITXELL BORRÀS

Va marxar a Brusel·les el 30 d'octubre del 2017, però el 2 de novembre del mateix any va tornar per a presentar-se davant de la jutge Carmen Lamela. Va entrar a la presó d'Alcalà-Meco, d'on va sortir poc després.

L'ex consellera de Governació va ser l'única que no va anar a cap llista el 21-D, i es va retirar de la política poc després.

FISCALIA - Desobediència / Malversació - 7 anys

- Desobediència / Malversació - 7 anys ADVOCACIA DE L'ESTAT - Desobediència / Malversació - 7 anys

- Desobediència / Malversació - 7 anys VOX - Desobediència / Malversació / Organització criminal - 24 anys

SANTI VILA

L'excalcalde de Figueres només va passar una nit a la presó. En va sortir l'endemà mateix d'entrar-hi al pagar la seva fiança. Vila va dimitir com a conseller d'Empresa el dia abans de la DUI, després d'intentar, sense fort, que Puigdemont convoqués eleccions.

Va deixar la política i el PDeCat, i ara és director general de les aigües de Banyoles