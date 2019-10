Joana Ortega, nova secretària general de l'Associació Catalana de Municipis

L'ex-vicepresidenta del Govern en època d'Artur Mas, Joana Ortega, ha estat nomenada nova secretària general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Després de l'elecció de la nova presidència, que ara ostenta l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ahir es va reunir per primer cop el seu comitè executiu, que va acceptar per unanimitat la candidata proposada pel mateix Soler. Ortega substituirà en el càrrec l'exalcalde de la Seu d'Urgell i exdiputat al Parlament Albert Batalla. Soler va destacar que l'exconsellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat aporta «ascendència institucional» i «l'expertesa» que li ha generat la relació amb el món local com a vicepresidenta del Govern.

En aquest sentit, l'executiva de l'Associació també va donar compte del nomenament de les vicepresidències de l'entitat, igualment a proposta de Soler. Així doncs, els cinc nous vicepresidents són l'alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, que ocuparà l'àrea d'Atenció a les persones; l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, a l'àrea de Dinamització Econòmica; la d'Anglès, Àstrid Desset, vicepresidenta de l'àrea de Projecció Exterior; l'alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, vicepresident de l'àrea de Governança Local, i l'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, vicepresident de l'àrea de Territori i Sostenibilitat. El Comitè Executiu de l'ACM va comptar amb la particiàció d'una trentena d'alcaldes i alcaldesses.