La Intersindical-CSC ajorna la vaga general al 18-O forçada per la sentència del Suprem

Els sindicats Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han ajornat fins al 18 d'octubre la vaga general que inicialment havien convocat per a aquest divendres 11, segons han confirmat a l'ACN fonts de Treball. Fonts de la Intersindical-CSC han explicat que han desconvocat el preavís de vaga per a aquest divendres i n'han convocat un de nou per al proper 18 d'octubre, també divendres.

Segons les mateixes fonts, el canvi de data «és per tenir més temps per poder preparar la vaga general amb les millors condicions». La convocatòria coincideix amb els dies en què es pot conèixer la sentència per l'1-O i les posteriors mobilitzacions que s'estan preparant des de diversos sectors de la societat catalana.



Preavís

Segons van explicar els sindicats en registrar el preavís, la convocatòria de la vaga es feia perquè segueixen sense resoldre's les reivindicacions econòmiques i socials de les últimes mobilitzacions, com la derogació de la reforma laboral, la manca d'un salari mínim més elevat o la promoció de la igualtat. A més, van recordar que estan compromesos amb els drets nacionals, que consideren que afecten també la situació laboral. Per la seva banda, el secretari general d'UGT, Camil Ros, va assegurar ahir que el sindicat deixarà que cada afiliat decideixi segons les seves «conviccions personals i polítiques» si vol secundar la vaga convocada per a aquest 11 d'octubre i va assenyalar que «UGT no dirà a quines mobilitzacions s'ha d'anar i a quines no».



«Exercici de pluralitat»

«Aportem més fent un exercici de pluralitat que de blanc o negre i quines són les mobilitzacions bones i quines són les dolentes. Els nostres posicionaments aniran en aquest camí», va comentar el secretari general, que va destacar la diversitat d'una organització que agrupa més de 20.000 delegats a les empreses i més de 100.000 persones afiliades.