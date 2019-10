Detingut l'acusat de ferir un jove al Raval

Els Mossos d'Esquadra van detenir, ahir, un home de 52 anys i veí de Barcelona com a presumpte autor de les lesions que va provocar el dijous passat, dia 3 d'octubre, a un menor al qual va disparar en el barri del Raval de Barcelona. La policia catalana va informar que van trobar l'home en un bar situat a prop del seu domicili i que el van arrestar, tot i que el presumpte agressor va intentar fugir i es va resistir «activament» a la detenció. Durant el registre dels pantalons de l'home se li va trobar una pistola amb munició i diversos cartutxos. El detingut té un antecedent per atemptat i tinença d'arma de foc i havia de passar a disposició del jutge al llarg del dia d'ahir, va indicar la policia. El menor va resultar ferit de gravetat per arma de foc sobre les 05.00 hores del passat dijous quan el suposat autor de l'agressió va disparar al menor per motius que es desconeixen quan es trobava amb un grup de nois que estaven en la plaça Folch i Torres de Barcelona. El menor degué ser traslladat a un centre hospitalari per a ser atès de les ferides provocades pel tir.Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a un home de 52 anys i veí de Barcelona com a presumpte autor de les lesions que va provocar el dijous passat, dia 3, a un menor al qual va disparar en el barri del *Raval de Barcelona. En un comunicat, la policia catalana han informat que han trobat a l'home avui en un bar situat prop del seu domicili i l'han arrestat, encara que el presumpte agressor ha intentat fugir i s'ha resistit "activament" a la detenció. Durant el registre dels pantalons de l'home se li ha trobat una pistola amb munició i diversos cartutxos. El detingut té un antecedent per atemptat i tinença d'arma de foc i passarà a la disposició del jutge en les pròximes hores, ha indicat la policia. El menor va resultar ferit de gravetat per arma de foc sobre les 05.00 hores del passat dijous quan el suposat autor de l'agressió va disparar al menor per motius que es desconeixen quan es trobava amb un grup de nois que estaven en la plaça Folch i Torres de Barcelona. El menor degué ser traslladat a un centre hospitalari per a ser atès de les ferides provocades pel tir.. REDACCIÓN AGENCIAS