Ciutadans acusa Torra de fer perillar la convivència a Catalunya

El president del grup de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, de "posar en perill" la convivència a Catalunya.

Així ho ha afirmat des del faristol del Parlament en l'arrencada del debat de la moció de censura presentada per Cs contra el president de la Generalitat.

Carrizosa ha justificat la moció de censura -sense possibilitats de prosperar, ja que només compta amb el suport del PPC- perquè considera que la "convivència" a Catalunya "està en perill".

Segons Carrizosa, Torra se situa "al capdavant d'un govern que està posant en qüestió el més sagrat en una societat, que és la convivència", per la qual cosa la moció de censura pretén "demostrar que és possible el seny" i que "aquest govern que patim no és una maledicció bíblica", sinó que pot ser rellevat "mitjançant els vots".

Cares conegudes de Cs -Albert Rivera, Inés Arrimadas, José María Espejo-Saavedra, Fernando de Páramo- i també del PP -Cayetana Álvarez de Toledo-, al costat de la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, segueixen el debat des de la tribuna de convidats de l'hemicicle.

El debat ha començat poc després de les 10.00 hores amb la defensa de la moció de censura per part de Carrizosa, que disposa d'un màxim de 30 minuts, el mateix temps que té per respondre Torra o un altre membre del Govern, una intervenció per a la qual s'estudia la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.

A continuació, i sense límit de temps, podrà intervenir Lorena Roldán, candidata de Cs a la presidència de la Generalitat, per desgranar el seu programa polític de govern alternatiu; en acabar, se suspendrà la sessió, i en reprendre's serà el torn de tots els grups parlamentaris, també per 30 minuts cadascun.

Tant la candidata alternativa com el president de la Generalitat o algú del seu Govern poden intervenir de nou, cosa que obriria nous torns de rèplica dels grups, i en acabar es procedirà a votar la moció de censura.