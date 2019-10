Així són les Dracònides, la primera pluja d'estrelles de la tardor

La pluja de Dracònides es converteix cada tardor en un espectacle seguit per milions d'aficionats a l'astronomia. Les restes despreses del cometa 21P / Giacobini-Zinner es poden veure des de diumenge a la nit, quan penetrin a l'atmosfera en forma d'estrelles fugaces. Està previst que aquest dimarts sigui el millor dia, ja que el cel estarà serè a gairebé a tot arreu.

Les pluges d'estrelles es produeixen quan la traça de partícules de pols i roques que deixen els estels en la seva òrbita al voltant del Sol entren en l'atmosfera de la Terra i es volatilitzen produint un efecte lluminós: els meteors. El nom de Dracònides procedeix de la constel·lació de Draco, on hi ha l'origen de la seva trajectòria.

Per poder observar una pluja d'estrelles és essencial que busquem un lloc tranquil i amb baixa contaminació lumínica. També es recomana evitar l'ús de telescopis, ja que disminueixen el camp visual. I perquè el fred no et faci malbé la nit, recorda portar roba d'abric. Tot i que les temperatures durant el dia encara són estiuenques, a la nit es produeixen baixades brusques.

Aquesta tardor portarà altres dues pluges d'estrelles. La de les Leònides, que podrem veure amb la màxima intensitat cap al 17 de novembre i la de les gemínides, que és la més intensa i que arribarà al seu punt màxim cap al 14 de desembre.